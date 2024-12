Hacienda confirma una noticia a los mayores de 65 años

Hacienda ha lanzado un aviso crucial para las personas mayores de 65 años que planean vender una vivienda. La agencia tributaria ha aclarado un aspecto clave que afecta a este colectivo, desmontando una creencia errónea muy extendida. Muchos piensan que los mayores de esta edad están exentos de pagar impuestos al vender una casa, pero la realidad depende de varios factores.

La principal confusión surge al distinguir entre la venta de una vivienda habitual y la de una segunda residencia. En el caso de la vivienda habitual, la normativa permite a las personas mayores de 65 años quedar exentas del pago de impuestos sobre las ganancias obtenidas por la venta. Este beneficio aplica solo si la vivienda ha sido la residencia principal durante al menos tres años consecutivos antes de la venta.

Por otro lado, si el inmueble en cuestión es una segunda residencia, las ganancias generadas por la venta estarán sujetas a tributación en el IRPF. En estos casos, Hacienda aplica un porcentaje que depende de los tramos establecidos por las ganancias patrimoniales. Este detalle es esencial, ya que muchos contribuyentes asumen erróneamente que cualquier propiedad que vendan estará libre de impuestos.

Otro punto que Hacienda ha enfatizado es el uso de las ganancias obtenidas por la venta de una vivienda habitual. Si se destina el importe total de la transacción a la compra de una nueva vivienda, se puede mantener la exención fiscal. Sin embargo, este beneficio está limitado a casos específicos, y los contribuyentes deben cumplir con los plazos y requisitos establecidos.

| ACN, Dean Drobot, XCatalunya

Diferencias entre vivienda habitual y vivienda no habitual

Para las personas mayores que deseen vender una vivienda habitual y no adquirir otra, el tratamiento fiscal sigue siendo favorable. Esta exención no está sujeta a condiciones adicionales más allá de la edad y el tiempo de residencia. No obstante, Hacienda recomienda realizar los trámites con asesoramiento para evitar errores en la declaración del IRPF.

En el caso de la venta de segundas residencias, Hacienda también ha recordado que existen ciertas deducciones aplicables que pueden reducir el impacto fiscal. Estas incluyen gastos relacionados con mejoras en el inmueble o los costes asociados a la venta.

Este recordatorio de Hacienda es un llamado a la precaución para los mayores de 65 años. Aunque existen beneficios fiscales significativos para este colectivo, es fundamental comprender las diferencias entre los tipos de propiedades y las condiciones específicas para evitar sanciones o malentendidos. Como siempre, se recomienda consultar con un asesor fiscal antes de realizar operaciones de este tipo.