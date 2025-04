T'han estafat? Pots recuperar alguna cosa a la Declaració de la Renda

La digitalització i l'augment de les transaccions en línia han provocat que les estafes financeres hagin proliferat. Això ha afectat tant a particulars com a empreses. Aquest fenomen no només representa una amenaça per a la seguretat financera dels ciutadans, sinó que també planteja desafiaments fiscals significatius.

Davant aquesta realitat, l'Agència Tributària ha establert mecanismes que permeten a les víctimes d'estafes reflectir aquestes pèrdues en la seva Declaració de la Renda, oferint així una via per mitigar l'impacte econòmic sofert.​

Què es considera una pèrdua patrimonial per estafa?

Segons la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), una pèrdua patrimonial és una disminució en el valor del patrimoni del contribuent que es manifesta amb ocasió de qualsevol alteració en la seva composició, llevat que la llei ho qualifiqui com a rendiment.

| Agencia Tributaria, sevendeman

En el cas de les estafes, aquesta pèrdua es produeix quan un individu és víctima d'un engany que el porta a perdre diners, ja sigui a través de transferències bancàries no autoritzades, fraus en compres en línia o suplantacions d'identitat.​

Aquestes pèrdues, segons explica un expert de Caixabank, no deriven de la transmissió d'elements patrimonials, com la venda d'un immoble o accions, sinó que són conseqüència d'actes il·lícits. Per això, s'integren en la base imposable general de l'IRPF i poden ser compensades amb altres rendes del contribuent, com salaris o rendiments del capital immobiliari.​

Requisits per deduir una estafa en la Declaració de la Renda

Perquè l'Agència Tributària accepti la deducció d'una pèrdua patrimonial per estafa, és imprescindible complir amb certs requisits:

Justificació documental: No n'hi ha prou amb presentar una denúncia davant la policia; cal aportar proves que acreditin l'existència de l'estafa i la impossibilitat de recuperar els diners. Això pot incloure resolucions judicials, comunicacions amb entitats bancàries i qualsevol altre document que recolzi la reclamació.​

Integració en la base imposable general: La pèrdua s'ha de declarar en l'apartat corresponent de la Declaració de la Renda, específicament en la casella destinada a "Altres guanys i/o pèrdues patrimonials imputables a 2023: Import pèrdues".​

Compensació de la pèrdua: La normativa permet compensar la pèrdua patrimonial amb fins al 25% del saldo positiu de les rendes del treball i altres fonts. Si la pèrdua excedeix aquest límit, l'import restant pot aplicar-se en els quatre exercicis fiscals següents.​

Recuperació posterior dels diners: En cas que el contribuent recuperi totalment o parcialment els diners perduts, haurà de declarar aquesta quantitat com un guany patrimonial en l'exercici fiscal en què es rebi.​

| CaixaBank, Syda Productions, XCatalunya

Procediment per declarar la pèrdua per estafa

El procés per incloure una pèrdua patrimonial per estafa en la Declaració de la Renda implica els següents passos:

Denunciar l'estafa: Presentar una denúncia davant les autoritats competents és el primer pas per documentar el frau.

Reunir la documentació necessària: És fonamental recopilar tots els documents que recolzin l'existència de l'estafa i la pèrdua econòmica soferta.​

Incloure la pèrdua en la declaració: Utilitzant el programa Renda Web de l'Agència Tributària, el contribuent ha de reflectir la pèrdua en la casella corresponent, assegurant-se de complir amb els requisits establerts.​

Conservar els justificants: És recomanable guardar tota la documentació relacionada amb l'estafa i la declaració, ja que Hisenda pot requerir-la per verificar la deducció.​

La lletra petita

És important destacar que no totes les pèrdues patrimonials són deduïbles. L'Agència Tributària exclou expressament les pèrdues derivades del consum, relacionades amb el joc, donacions o aquelles que no estiguin degudament justificades. Per tant, és essencial assegurar-se que la pèrdua compleix amb els criteris establerts abans d'intentar deduir-la.​

A més, encara que el procés de deducció pot ser complex i requerir temps i recursos, representa una oportunitat perquè les víctimes d'estafes recuperin part del que han perdut. Consultar amb un assessor fiscal pot ser de gran ajuda per navegar aquest procés i maximitzar els beneficis fiscals disponibles.​