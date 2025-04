El consell de Caixabank per evitar caure en una perillosa estafa

En un món cada cop més digitalitzat, on les relacions personals, les compres i fins i tot la gestió financera es realitzen a cop de clic, els delinqüents han afinat les seves tàctiques per adaptar-se al nou escenari. Però entre tantes variants de frau digital, hi ha un tipus que destaca per la seva perillositat silenciosa: les estafes emocionals. Aquelles que no només ataquen el teu compte bancari, sinó també la teva confiança, el teu judici… i el teu cor.

Del primer missatge al vincle emocional: el poder de la manipulació

Tot comença amb un contacte innocent. Pot arribar per correu electrònic, un missatge directe a xarxes socials o fins i tot un simple “hola” per WhatsApp. L'estafador sap que la clau està en sembrar confiança a poc a poc. Pot passar setmanes o fins i tot mesos abans que aparegui qualsevol petició sospitosa. Abans d'això, es presenta com algú afí, atent, potser fins i tot enamorat. Aquesta és la primera capa de la trampa: el vincle emocional.

L'exemple més il·lustratiu —i esgarrifós— és el d'una dona francesa que va perdre 830.000 euros després de ser enganyada per algú que es feia passar per Brad Pitt. La història, per absurda que pugui semblar des de fora, és una classe magistral de com les emocions mal gestionades poden portar a decisions completament irracionals. Quan la connexió emocional està consolidada, qualsevol excusa és vàlida per demanar diners: una malaltia, una urgència, una promesa de reunir-se... I la víctima, amb la guàrdia baixa, cau.

L'urgència del fill “en problemes”: una altra màscara del frau emocional

Una variant especialment perillosa és l'anomenada “estafa del fill en problemes”. Aquí, el delinqüent es fa passar per un familiar que ha perdut el telèfon mòbil i necessita urgentment diners. L'ham és senzill però eficaç: la urgència. En lloc de verificar si realment és el seu fill o filla, moltes persones, preses de la por, actuen sense pensar. I com no fer-ho si el missatge diu: “Mama, m'he quedat sense mòbil. T'escric des del d'un amic. Necessito que m'ingressis 400 euros per pagar una multa. Després t'explico”?

En aquest tipus de fraus, el factor emocional ho és tot. L'estafador sap com i quan pressionar. I moltes vegades, ni tan sols la intervenció d'altres familiars aconsegueix que la víctima es detingui. Tal és el poder de la manipulació emocional ben orquestrada.

Un cop caus, què pots fer?

El primer, denunciar. A la policia, a la teva entitat bancària i, si és possible, a l'oficina de delictes telemàtics. És crucial conservar tots els missatges, correus, captures o registres de trucades que puguin servir com a prova. I el segon, però no menys important: recuperar la confiança en tu mateix. Perquè haver estat estafat no et fa menys intel·ligent, et fa humà.

La clau per evitar-ho?

Mai subestimar el poder de les teves emocions. Perquè quan l'estafador aconsegueix que reaccions amb el cor i no amb el cap… ja ha guanyat la meitat de la batalla.

La millor defensa davant les estafes emocionals no és la desconfiança total, sinó la verificació constant. Abans d'actuar mogut per la por, l'amor o la urgència, respira, comprova… i recorda que qui pressiona, sovint menteix.