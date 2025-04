Poc més d'1 euro: El pack de Bonpreu i Esclat amb dos productes per a un snack ideal

per Xavi Martín

A Catalunya, els establiments Bonpreu i Esclat han apostat novament per una promoció pensada per a aquells moments de picoteig que molts clients valoren enormement: snacks ràpids, econòmics i de qualitat. Aquesta tendència reflecteix un patró de consum creixent cap a productes pràctics i accessibles, especialment populars entre aquells que busquen opcions assequibles per a aperitius informals o reunions improvisades.

En aquest context, Bonpreu i Esclat presenten fins al 28 d'abril una oferta destacable pel seu equilibri entre qualitat i preu. Es tracta d'un pack especial compost per dos productes que junts formen un snack ideal, a poc més d'un euro.

El pack perfecte per a un snack econòmic i deliciós

La proposta que arriba als supermercats Bonpreu i Esclat destaca per combinar dos productes reconeguts per la seva qualitat i atractiu gustatiu: el mini fuet Snack’in de Campofrío i els panets torrats Quelitas de Quely. Aquesta selecció no és casual; respon al gust generalitzat del consumidor català pels productes locals i tradicionals, que a més siguin pràctics i còmodes per consumir en qualsevol lloc.

| Bonpreu

El pack inclou un mini fuet Snack’in de Campofrío de 50 grams. Es tracta d'un producte que ha guanyat popularitat gràcies al seu format pràctic i fàcil de transportar, a més del seu intens sabor característic de l'embotit tradicional català.

Habitualment, el seu preu unitari és d'1,29 euros. D'altra banda, les Quelitas de Quely, que completen aquesta oferta, vénen en un paquet de 200 grams. Són petits panets torrats d'origen mallorquí que han sabut guanyar-se un espai al mercat per la seva textura cruixent i versatilitat, amb un preu habitual d'1,59 euros per paquet.

Un estalvi atractiu per a consumidors exigents

La promoció d'aquests supermercats ofereix ambdós productes per només 1,49 euros, un estalvi notable respecte als 2,88 euros que costarien per separat. Aquest tipus de descompte és especialment atractiu per als consumidors que busquen gaudir de productes de qualitat sense afectar significativament el seu pressupost setmanal.

| BonpreuEsclat

A més, la combinació del fuet Snack’in i les Quelitas constitueix un snack equilibrat des d'un punt de vista nutricional, aportant proteïnes gràcies al fuet, i carbohidrats energètics amb els panets. És un pack ideal per portar a la feina, per acompanyar un breu descans, o fins i tot per compartir en petites reunions informals amb amics o familiars.

Per als que vulguin portar aquest snack un pas més enllà, una idea senzilla però deliciosa és combinar aquestes Quelitas amb petites rodanxes del fuet, afegint un toc de tomàquet ratllat i un raig d'oli d'oliva verge extra. Aquesta preparació, que no porta més de cinc minuts, eleva considerablement el sabor del snack, convertint-lo en un refrigeri més sofisticat.

L'oferta estarà disponible únicament fins al pròxim 28 d'abril, per la qual cosa es recomana als consumidors interessats acostar-se aviat als supermercats Bonpreu i Esclat per aprofitar aquesta excel·lent oportunitat d'adquirir dos productes de qualitat per un preu difícilment millorable en el mercat actual.