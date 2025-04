'Granujería': Un advocat alerta d'una pràctica de Caixabank

En l'actual panorama financer, la transparència i el compliment normatiu per part de les entitats bancàries són essencials per mantenir la confiança dels clients i garantir pràctiques justes en el mercat. Tanmateix, recents esdeveniments han posat en dubte aquestes premisses, especialment pel que fa a les comissions aplicades per certs serveis bancaris.

Denúncia de cobrament indegut per part de CaixaBank

Recentment, l'advocat Miguel Orellana Gómez ha tret a la llum un cas que involucra CaixaBank i el cobrament d'una comissió que, segons el Banc d'Espanya, no hauria d'haver-se aplicat. Segons la denúncia, un client de l'entitat va sol·licitar un certificat de deute pendent per procedir a la cancel·lació de la seva hipoteca. Per l'emissió d'aquest document, CaixaBank hauria cobrat una comissió de 42,35 euros.

| CaixaBank

Aquest fet ha generat controvèrsia, ja que el Banc d'Espanya estableix clarament que les entitats financeres no estan autoritzades a cobrar per l'emissió d'un certificat de cancel·lació econòmica del deute. En el seu portal del client bancari, l'organisme assenyala que "les entitats no estan legitimades per al cobrament de cap import per la simple emissió d'un certificat de cancel·lació econòmica del deute".

Normativa i bones pràctiques bancàries

La normativa vigent, recolzada pel Banc d'Espanya, indica que, un cop finalitzat el pagament d'una hipoteca, el client ha de sol·licitar a la seva entitat bancària l'emissió del "certificat de deute zero", document que acredita la completa amortització del préstec. Aquest certificat ha de ser proporcionat sense cap cost per al client.

A més, el procés de cancel·lació registral de la hipoteca implica diversos passos addicionals, com la compareixença en notaria i la inscripció en el Registre de la Propietat. En aquests tràmits, l'entitat bancària no ha de cobrar pel desplaçament del seu apoderat a la notaria ni per la signatura de l'escriptura de cancel·lació.

| CaixaBank, joshuaraineyphotography, XCatalunya

Implicacions i recomanacions per als clients

Aquest incident subratlla la importància que els clients estiguin ben informats sobre els seus drets i les comissions que les entitats bancàries poden o no aplicar. És essencial que, en finalitzar el pagament d'una hipoteca, els clients sol·licitin el certificat de deute zero i verifiquin que no se'ls cobri per la seva emissió. En cas que s'apliqui una comissió indeguda, es recomana presentar una reclamació formal davant el servei d'atenció al client de l'entitat i, si és necessari, acudir al Banc d'Espanya.

La transparència i el respecte a les normatives són pilars fonamentals en la relació entre les entitats financeres i els seus clients. Casos com el mencionat ressalten la necessitat d'una vigilància constant i d'una educació financera que empoderi els consumidors en la defensa dels seus drets.