Un gos i un lleó es converteixen en millors amics

Una escena insòlita i commovedora ha conquerit Twitter en qüestió d'hores. El compte @PuppiesIover ha compartit un breu vídeo de tan sols 13 segons que mostra un moment de tendresa inesperat entre dos animals que, a simple vista, semblen incompatibles: un gos i un lleó. El clip, que ja acumula més de 39.000 visualitzacions, demostra una vegada més que l'amistat no entén d'espècies ni de mides.

En el vídeo, gravat en el que sembla ser una zona de reserva o santuari, s'observa un gos de pelatge marró esperant amb la cua enlaire i movent-se amb emoció al límit d'una tanca metàl·lica. El seu llenguatge corporal ho diu tot: està feliç, expectant i preparat per saludar. De l'altre costat s'aproxima un majestuós lleó blanc, que camina amb calma però amb determinació cap al gos. L'escena que segueix és digna d'una pel·lícula d'animació: el lleó s'acosta, flaira el gos amb delicadesa, i en un gest sorprenent, li aixeca suaument una pota amb la seva… i sembla besar-la.

El moment ha estat descrit per molts com una mostra d'afecte sincer, i fins i tot com una forma de salutació entre dos vells amics. L'actitud del gos, confiat i feliç, sense rastre de por, contrasta amb la imatge estereotipada que es té del lleó com a depredador ferotge. Com és possible que aquests dos animals tinguin una relació tan propera?

Amistats entre gossos i lleons

La resposta pot trobar-se en el context. Aquest tipus de vincles només poden desenvolupar-se en espais controlats, com santuaris o centres de conservació, on ambdós animals han conviscut des d'una edat primerenca o s'han socialitzat progressivament sota supervisió humana. Quan un gos creix a prop d'altres animals, fins i tot salvatges, és capaç d'integrar-los en el seu món emocional com a part de la seva “manada”. D'altra banda, si el lleó ha estat criat en captivitat i ha tingut contacte freqüent amb humans i altres animals domèstics, el seu instint caçador pot atenuar-se, permetent-li establir llaços de socialització diferents dels que tindria a la natura.

En etologia (la ciència del comportament animal), aquests fenòmens no són desconeguts, encara que continuen sent excepcionals. Les relacions interespècie, especialment entre depredadors i animals domèstics, requereixen d'una confiança mútua que només s'aconsegueix amb temps, reforç positiu i condicions específiques d'entorn. La clau està en la familiaritat: com més aviat es coneguin i més temps passin junts en pau, més probable és que sorgeixi una relació amigable.

Un altre factor important és la intel·ligència social dels gossos. Són animals extremadament receptius a les senyals emocionals i físiques dels altres. Si el gos percep el lleó com un individu no amenaçant, és capaç de respondre amb afecte. La seva cua enlaire i els seus moviments relaxats indiquen seguretat, quelcom que difícilment veuríem si existís el més mínim temor.