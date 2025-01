Gran notícia del Banco Santander als seus clients

per Pol Nadal

En un moment en què la digitalització i els espais de treball col·laboratiu cobren cada cop més importància, Banco Santander ha fet un pas endavant per oferir una experiència diferent a aquells que desitgin unir les seves necessitats financeres amb un entorn modern i adaptat als nous temps.

L'entitat ha llançat workcafe.es, un nou portal web dissenyat per reunir i coordinar tots els serveis de la seva xarxa d'oficines Work Cafè, un innovador concepte d'atenció que barreja coworking, modernitat i serveis bancaris tradicionals.

Un nou punt de trobada digital

La iniciativa de Banco Santander parteix de la idea que la banca pot anar més enllà dels espais formals als quals estem acostumats. El nou lloc, www.workcafe.es, neix amb l'objectiu de convertir-se en el centre de referència per informar sobre els serveis dels Work Cafè, permetre als usuaris registrar-se i reservar els espais de coworking, sales de reunions i, a més, apuntar-se a activitats o xerrades d'interès.

El disseny del portal s'articula en dues àrees principals. Una zona d'accés públic, on es detalla què és un Work Cafè, es pot trobar un cercador d'oficines i es faciliten notícies sobre propers esdeveniments. I, una zona privada. Aquesta és accessible per als usuaris registrats, en la qual es poden reservar sales, inscriure's en cursos i conferències, visualitzar vídeos en 'streaming' d'activitats en directe i, fins i tot, participar en iniciatives solidàries a través de projectes amb ONG.

Espais innovadors i moderns

Encara que Santander compta amb una llarga tradició en la banca, l'aposta pel concepte Work Cafè és relativament recent, però summament exitosa. La primera oficina d'aquest tipus va sorgir a Xile el 2016 i, en pocs anys, s'ha estès a nou països en els quals el Grup està present: Mèxic, Brasil, Xile, Argentina, Portugal, Regne Unit, Polònia, Estats Units i, per descomptat, Espanya.

El 2018, el banc va estrenar la primera oficina Work Cafè d'Espanya a la Plaza Sagrados Corazones de Madrid. Avui, la xarxa en territori nacional ascendeix a 92 centres —30 en entorns urbans i 62 en campus universitaris— i ja sumen 236 a nivell mundial. Aquests espais, de caràcter obert i gratuït, destaquen per la seva estètica moderna i per les possibilitats que ofereixen per realitzar reunions, formar-se, connectar-se a Internet o simplement gaudir d'un cafè en un ambient de coworking.

A més de rebre les gestions bancàries tradicionals, els usuaris (siguin clients o no) poden participar en activitats formatives, assistir a xerrades, conferències i cursos, i fins i tot treballar amb el seu propi ordinador en zones habilitades amb WiFi i endolls. Aquesta concepció d'oficina trenca amb la idea clàssica del banc, buscant fomentar la interacció i convertir la sucursal en un punt de networking.

Avantatges exclusius per a clients

Per a aquells que ja són clients de l'entitat, la xarxa Work Cafè brinda beneficis addicionals. Per exemple, la possibilitat d'iniciar converses amb el seu gestor directament des de l'aplicació del banc i l'atenció telefònica 24/7 oferta per un equip especialitzat. Així mateix, també es poden realitzar contractacions de forma remota, estalviant temps i tràmits.

En traslladar aquesta filosofia de proximitat i comunicació a la nova web workcafe.es, Banco Santander aposta per reforçar l'omnicanalitat dels seus serveis: els usuaris trien on, com i quan volen relacionar-se amb l'entitat, mentre gaudeixen d'un entorn digital eficient i ben dissenyat que els facilita tot tipus de gestions.

Compromís amb la innovació i la proximitat

L'èxit de Work Cafè es basa, segons la pròpia entitat, en un model d'oficina en què les relacions humanes i la proximitat amb el client ocupen un lloc prioritari, en sintonia amb la creixent demanda d'espais col·laboratius i formats d'atenció més flexibles i àgils. La idea és que els usuaris percebin el banc com un aliat no només en qüestions financeres, sinó també en el seu desenvolupament personal i professional.

D'altra banda, l'aposta de Banco Santander per la digitalització comporta una forta presència en canals electrònics. Això permet simplificar tràmits, reduir paperassa i minimitzar desplaçaments. Amb la combinació d'oficines físiques Work Cafè i la nova plataforma workcafe.es, l'entitat pretén situar-se a l'avantguarda de l'experiència bancària moderna, integrant el millor dels mons presencial i virtual.