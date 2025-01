Hisenda et persegueix si fas això amb la teva targeta bancària

per Pol Nadal

En els últims anys, la digitalització dels pagaments i la popularització de les targetes bancàries han facilitat les nostres transaccions diàries. No obstant això, la comoditat de les compres ‘online’ i la immediatesa de les transferències electròniques també han propiciat nous riscos, com el frau fiscal i el blanqueig de capitals.

Per combatre aquestes irregularitats, el Ministeri d'Hisenda està preparant un nou Reial decret que imposarà majors obligacions d'informació als bancs i entitats financeres, la qual cosa pot afectar de manera significativa com utilitzem les nostres targetes de crèdit i dèbit.

Un límit de 25.000 euros a l'any

Segons l'esborrany que s'ha fet públic, Hisenda pretén establir un llindar de 25.000 euros anuals per a les targetes que s'utilitzin amb més freqüència o per a aquelles amb imports elevats en compres o retirades d'efectiu. A partir de 2025, cada entitat emissora estarà obligada a presentar un informe anual detallat sobre els moviments dels seus clients amb targetes que superin aquesta xifra.

L'objectiu d'aquesta mesura és oferir a l'Agència Tributària una visió molt més clara sobre les operacions financeres que impliquin sumes rellevants de diners, amb especial atenció a possibles fraus o pràctiques de blanqueig. Per a això, els bancs hauran d'identificar el titular de cada targeta i especificar el nombre total de transaccions realitzades, així com els imports de cadascuna d'elles.

Al mateix temps, les entitats financeres també hauran d'informar mensualment sobre els cobraments que realitzin empresaris i autònoms a través d'aquestes targetes o mitjançant aplicacions de pagament mòbil com Bizum o PayPal, sense importar la quantia de l'operació. D'aquesta manera, Hisenda busca incrementar la transparència i detectar potencials irregularitats en temps real.

Delictes fiscals: el que has de saber

A Espanya, es considera que existeix delicte fiscal quan es compleix un doble requisit:

En primer lloc, ha de complir-se l'element objectiu. És a dir, que l'import defraudat superi els 120.000 euros a l'any. En casos especialment greus, el llindar s'eleva a 600.000 euros.

En segon lloc, ha de complir-se el requisit subjectiu. És a dir, que hi hagi intencionalitat o voluntat clara d'evadir impostos (dolo). Això es demostra, per exemple, mitjançant la creació de factures falses, ús de testaferros o estructures societàries complexes per ocultar ingressos.

Una disminució del frau en l'última dècada

Malgrat aquestes novetats, l'escenari té un costat positiu. Consideren els inspectors que els delictes contra Hisenda s'han reduït considerablement des de 2011. Fa més d'una dècada, el volum de frau denunciat a Espanya superava els 900 milions d'euros anuals, mentre que en els últims anys s'ha situat al voltant dels 200 milions o fins i tot menys.

Recomanacions dels assessors fiscals

La clau resideix a mantenir-se informat i complir amb les obligacions tributàries. Així doncs, si et preocupa la teva salut financera i vols evitar qualsevol contratemps, convé seguir de prop les pròximes actualitzacions legislatives i, sobretot, portar un control exhaustiu de les teves transaccions amb targeta, tenint en compte el límit de 25.000 euros i la nova dinàmica d'informació que entrarà en vigor a partir de 2025.