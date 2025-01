Mai facis això amb el teu DNI: Ho diu un pèrit judicial

per Pol Nadal

En l'era digital, les estafes a través d'Internet i la suplantació d'identitat són problemes creixents. Aquesta realitat ha portat a experts com Bruno Pérez Juncà, perit judicial en informàtica forense, a advertir sobre els riscos associats al maneig del DNI i altres dades personals. Durant una entrevista en el programa Tot es Mou, presentat per Helena Garcia Melero a TV3, Pérez Juncà va oferir valuosos consells per evitar convertir-se en víctima de fraus.

El DNI: un document valuós i vulnerable

Un dels punts clau que va destacar el perit va ser la importància de no lliurar el DNI de forma descuidada, especialment durant tràmits com el check-in en hotels o l'obertura de comptes en línia. Pérez Juncà va explicar que, amb una simple còpia d'aquest document, els estafadors poden arribar a obrir comptes bancaris a nom de la víctima o realitzar activitats fraudulentes.

Segons l'expert, quan es requereix una còpia del DNI, és preferible enviar una versió escanejada en blanc i negre amb una marca d'aigua que indiqui clarament que es tracta d'una "còpia". Aquest senzill pas dificulta la possibilitat que el document sigui utilitzat per a fins il·lícits.

Els riscos del descuit: com protegir-se

L'entrevista també va abordar la necessitat de ser conscients de l'entorn, tant físic com digital. En espais públics, com cafeteries o transports, és fàcil que algú escolti o gravi converses en què es comparteixen dades confidencials. "Molts dispositius tenen gravadores activades de forma instantània", va advertir Pérez Juncà, subratllant la importància de protegir la informació en tot moment.

En l'àmbit digital, la precaució és igualment essencial. Compartir documents i dades a través de correus electrònics o plataformes no segures pot exposar els usuaris a riscos de robatori d'identitat. És fonamental verificar sempre la legitimitat del receptor abans de proporcionar qualsevol informació personal.

Precaucions en l'entorn físic i digital

A més de les recomanacions sobre el DNI, Bruno Pérez Juncà va subratllar la necessitat de ser cautelós a l'hora de proporcionar dades personals en públic. "Mai saps qui t'està escoltant o gravant", va comentar. Fins i tot una cosa tan simple com donar un número de telèfon en veu alta pot convertir-se en un risc si les persones equivocades tenen accés a aquesta informació.

Per això, el perit va suggerir una alternativa senzilla, però efectiva: escriure les dades en un paper i lliurar-les directament a la persona o entitat que les sol·licita. Aquest enfocament garanteix més privacitat i minimitza l'exposició innecessària d'informació personal.