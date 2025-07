El gosset viral que imita un cotxe derrapant

per Mireia Puig

Enmig de l'allau de vídeos virals que inunden les xarxes socials cada dia, alguns aconsegueixen destacar per la seva capacitat d'arrencar somriures sincers. És el cas del fenomen caní que està arrasant a Twitter: un simpàtic gos marró que, en lloc de córrer o saltar com els seus companys, decideix... imitar un cotxe derrapant!

Sí, has llegit bé. El vídeo, pujat per l'usuari Nelson Barbou, mostra diversos gossos jugant en un carrer residencial tranquil. No hi ha trànsit, ni persones al voltant, i l'ambient transmet seguretat i tranquil·litat. Enmig del grup, un dels gossets —el més petit i de color marró— roba tota l'atenció amb la seva manera de moure's.

Una imitació inesperada

Es llença a terra i comença a lliscar de costat, amb les potes recollides i el cos girant lleument, com si estigués prenent un revolt a tota velocitat. L'efecte és tan realista que molts usuaris asseguren que els recorda un cotxe de curses derrapant en una corba tancada.

| XCatalunya, X / Twitter

El vídeo dura tot just uns segons, però ha estat suficient per conquerir milers de persones arreu del món. En pocs dies ha acumulat més de 2 milions de visualitzacions, centenars de milers de 'm'agrada' i una cascada de comentaris que celebren la creativitat natural d'aquest adorable ca.

Reaccions a les xarxes

Els usuaris no han trigat a reaccionar amb humor i afecte. Alguns han editat el vídeo afegint efectes de so de pneumàtics grinyolant, motors roncant i fins i tot locucions de Fórmula 1. D'altres han fet muntatges comparant el gosset amb pilots de ral·li, personatges de pel·lícules d'acció o escenes de videojocs com Mario Kart.

| XCatalunya, X / Twitter

A més, han sorgit mems amb frases com “Quan tens ànima de cotxe i cos de gos” o “El Fast & Furious que no sabíem que necessitàvem”. L'espontaneïtat del gest, combinada amb la tendresa de l'animal, ha tocat la fibra dels amants dels animals i de l'humor absurd.

Un lloc segur per jugar

Es tracta d'un carrer residencial sense trànsit, cosa que permet que els gossos juguin amb total llibertat i sense riscos. La seguretat de l'entorn ha fet que el moment sigui encara més entranyable: un grup de gossos jugant sense preocupacions, i un d'ells protagonitzant l'escena més surrealista del dia.

És habitual veure vídeos d'animals amb habilitats sorprenents, però poques vegades s'observa un comportament tan específic i còmic com aquest. No es tracta només d'una caiguda o un moviment maldestre, sinó d'una sèrie de lliscaments perfectament calculats, com si el gos sabés exactament què està fent.

Casualitat o talent natural?

El gosset va aprendre aquest moviment per casualitat? Està imitant alguna cosa que va veure? O simplement és una d'aquestes joies espontànies que regalen els animals? Ningú no ho sap amb certesa, però el que és indiscutible és que ha aconseguit el que molts intenten: fer-se viral sense filtres, sense pretensions, només amb la seva pròpia personalitat.

I encara que hi ha molts gossos al vídeo, només un ha aconseguit que milers de persones el comparteixin una vegada i una altra amb un somriure a la cara. El seu nom encara és un misteri, però tothom a Twitter ja el coneix pel seu títol no oficial: el gosset que derrapa com un cotxe de curses.