El dermatòleg Ramon Grimalt alerta del que no s'ha de fer mai amb els fills

Quan la calor de l'estiu s'intensifica, la imatge de famílies senceres a la platja ja és un clàssic. Tovalloles, para-sols, gelats i, per descomptat, nens jugant sota el sol, aliens a qualsevol perill. Tanmateix, enguany la conversa ha fet un gir radical després de la contundent advertència del dermatòleg Ramon Grimalt en una coneguda emissora catalana. Les seves paraules han ressonat a les xarxes socials i han posat en alerta mares i pares preocupats per la salut dels seus fills.

No és la primera vegada que un professional de la dermatologia adverteix sobre els riscos del sol, però l'enfocament de Grimalt, amb comparacions directes i exemples quotidians, ha aconseguit captar l'atenció tant de mitjans com d'usuaris de Twitter i Instagram. El debat no ha trigat a sorgir: Estem fent el correcte a l'hora de protegir la pell dels més petits o seguim arrossegant errors del passat?

La contundència de Ramon Grimalt: "Exposar els fills al sol és un disbarat"

Durant una intervenció en directe, Grimalt no es va estar de romanços: “Exposar els fills al sol és un disbarat.” La frase, pronunciada al programa matinal de Catalunya Ràdio, va ser suficient per encendre la conversa digital. L'especialista va deixar clar que la millor manera de protegir la pell dels nens no és a base de cremes solars, sinó utilitzant roba que els cobreixi tant com sigui possible.

“Tot el que pugueu tapar amb roba, no hi poseu crema, tapeu-vos amb roba. Protegir la pell dels nens amb roba és un mètode molt eficaç,” va explicar, subratllant que aquest consell serveix tant per a la platja com per a la piscina.

El seu discurs va ser encara més gràfic en comparar la protecció solar amb la seguretat viària: “No té gaire sentit despullar-lo per protegir-lo amb una crema. Si el vull protegir és com si el portés al cotxe lligat a un cinturó de seguretat, l'hi tragués i li posés un cordillet.”

Segons Grimalt, confiar exclusivament en les cremes solars per als més petits és una decisió poc assenyada, especialment si es prioritza l'aspecte estètic a la salut: “O és que vull que estigui molt bufó, allà, morenet, home, el pare està fent una mica un disbarat... per la salut de la pell del seu fill.”

Reaccions dels pares i l'eco a les xarxes socials

Les declaracions de Grimalt no han trigat a fer-se virals, acompanyades de missatges d'agraïment i algunes crítiques de qui considera que el consell pot ser massa dràstic. Plataformes com Twitter i Facebook es van omplir de testimonis de pares que, després d'escoltar el dermatòleg, han decidit modificar alguns dels seus hàbits a l'hora d'exposar els seus fills al sol. Altres, en canvi, es pregunten si no és exagerat privar els nens d'aquells moments de “llibertat” en banyador.

Diversos especialistes han donat suport a la tesi de Grimalt, recordant que el dany solar a la infància pot provocar conseqüències greus anys després, com l'envelliment prematur o un risc més gran de càncer de pell. Programes matinals i revistes de salut han obert debats per ampliar el missatge, consultant altres dermatòlegs que coincideixen en la importància de combinar la crema solar amb barreres físiques, especialment en els menors d'edat.

L'eco de l'advertiment ha arribat fins i tot a influencers i famosos del panorama català, que han compartit imatges dels seus fills protegits amb roba lleugera i barrets, demostrant que la moda i la protecció poden anar plegats fins i tot a l'estiu. Les associacions pediàtriques han aprofitat l'ocasió per recordar que els hàbits saludables comencen des de petits i que la millor prevenció és sempre l'educació i la coherència en l'exemple familiar.

Un canvi real en la cultura de platja? El que ve després de la polèmica

La contundent intervenció de Grimalt ha servit per reobrir un debat que semblava adormit entre cremes de factor altíssim i la tendència a lluir moreno durant les vacances. Molts pares es pregunten ara si realment estan fent el correcte o si és el moment de donar prioritat absoluta a la salut, encara que això impliqui renunciar a certs costums de tota la vida.

I encara ens fem més preguntes: Serà aquesta advertència el punt d'inflexió que necessitàvem per transformar la manera com cuidem la pell dels més petits? La pròxima temporada d'estiu ho dirà, però el que queda clar és que la reflexió ja està en marxa i les xarxes seguiran marcant el pols del canvi.