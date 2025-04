El gosset que ha après a beneir el menjar

per Iker Silvosa

Alguns gossos saben donar la pota, altres es fan els morts i altres fins i tot toquen timbres, però el que fa aquest petit shih tzu ha deixat les xarxes completament fascinades. En un adorable vídeo compartit pel compte de Twitter @PuppiesIover, podem veure un gosset que adopta una posició sorprenent abans de menjar: s'asseu sobre les seves potes del darrere, junta les seves potes davanteres i es queda quiet, com si estigués resant, just en el moment en què la seva mestressa li serveix el menjar. Una escena tan dolça com increïble.

El tuit, que ja supera les 9.000 visualitzacions, va acompanyat d'una frase que resumeix perfectament el que es veu a la pantalla: “This sweetie loves to pray before eating” (“Aquest amorcito estima resar abans de menjar”). En les imatges s'aprecia clarament com el gos espera pacientment que la seva mestressa col·loqui els bols a terra.

| Canva

En lloc de llançar-se a devorar-los com faria qualsevol altre gos, aquest petit es manté assegut, amb les potetes davanteres elevades, com si estigués en plena benedicció. Només després d'uns segons, i un cop sembla haver completat el seu particular ritual, es llança amb energia sobre el menjar.

Actitud apresa

L'actitud del gos ha estat celebrada com un exemple d'educació, dolçor i entrenament positiu. La postura que adopta és molt semblant a la que alguns entrenadors canins ensenyen com “demanar” o “resar”, en la qual el gos es manté dret i junta les seves potes davanteres. El que crida l'atenció en aquest cas no és només la posició, sinó el context en què la realitza i la sincronització amb l'acte d'alimentar.

Aquest tipus de conducta pot haver estat apresa a través de reforç positiu. És a dir, cada vegada que el gos realitzava aquesta postura, rebia una recompensa —en aquest cas, el menjar—, i amb el temps va associar l'acció amb el moment previ a l'aliment. El que és interessant és que no sembla estar complint una ordre verbal explícita, sinó que el comportament està tan integrat en la seva rutina que l'executa automàticament. I això, en el món de l'ensinistrament caní, es considera un èxit important.

A més, hi ha un component emocional en aquesta escena que la fa encara més especial. La paciència i concentració amb què el gosset manté la seva “oració” revelen que no es tracta simplement d'un truc mecànic. Molts gossos desenvolupen hàbits previs al moment del menjar que els ajuden a gestionar l'emoció, l'impuls o fins i tot l'ansietat. Alguns s'asseuen, altres esperen un senyal, i aquest, en particular, sembla haver trobat el seu propi ritual de gratitud.

El vídeo també convida a reflexionar sobre com els animals poden ser influenciats pels gestos, rutines i hàbits dels seus humans. Si la família d'aquest shih tzu té per costum beneir els aliments abans de menjar, no seria descabellat pensar que el gos hagi observat, imitat o estat animat a repetir alguna cosa semblant. Els gossos són grans imitadors de comportaments humans, especialment quan aquests comportaments es repeteixen diàriament i estan carregats d'emoció o interacció.

D'altra banda, la raça també pot influir. El shih tzu és coneguda per ser una raça afectuosa, intel·ligent i molt receptiva a l'entrenament amb base afectiva. Encara que no tots els shih tzus aprendran a “beneir” el menjar, sí que és cert que són particularment bons per interpretar gestos i respondre a estímuls positius.