Les dues opcions de Caixabank als seus clients: Hi haurà cues

En un context econòmic en constant transformació, les entitats bancàries s'enfronten a un repte cada cop més complex: retenir els seus clients i atraure nous perfils que garanteixin estabilitat financera a llarg termini.Per aconseguir-ho, una de les principals entitats del país ha posat en marxa una estratègia comercial que no ha deixat indiferent a ningú.

Des de fa setmanes, nombrosos clients i usuaris de xarxes socials comenten sorpresos una oferta que sembla massa bona per ser certa. El que ha cridat l'atenció no és només l'agressivitat del reclam, sinó l'aparent facilitat per accedir-hi. Només cal complir un únic requisit per optar a un incentiu d'alt valor. Això sí, la lletra petita també compta, i molts es pregunten si realment val la pena.

| CaixaBank

Una guerra silenciosa entre bancs

La competència entre entitats bancàries ha assolit nivells poc vistos en l'última dècada. Amb la digitalització com a teló de fons, i la política monetària del Banc Central Europeu marcant el ritme del sector, els bancs espanyols busquen noves formes de vincular els clients. I poques estratègies funcionen millor que oferir alguna cosa concreta, tangible i valuosa.

Aquest tipus de promocions no són noves, però en aquest cas la magnitud de l'incentiu ha generat un interès inusitat. Segons ha transcendit, la promoció va dirigida a aquells que domiciliïn la seva nòmina amb l'entitat i mantinguin una relació activa durant un període prolongat. L'objectiu: aconseguir una fidelització sostinguda en el temps, no una simple captació puntual.

| CaixaBank, Rido, XCatalunya

El que demanen (i el que no diuen al principi)

Encara que els detalls varien segons el perfil del client, en general s'exigeix una nòmina mínima mensual, alguns moviments amb targeta i la domiciliació d'almenys tres rebuts.A canvi, l'entitat promet un regal que —segons s'ha filtrat— pot superar els 300 euros de valor real. Però també s'estableix una permanència de dos anys sota aquestes condicions i altres 24 mesos com a client actiu, encara que amb menys exigències.

Aquesta combinació de requisits permet a l'entitat assegurar-se un flux constant d'ingressos durant quatre anys. I en un context on les hipoteques es signen amb comptagotes i els marges s'estrenyen, cada client vinculat val el seu pes en or.

Què s'amaga darrere la promoció?

El que no es comunica immediatament és el veritable contingut del regal. L'entitat ha optat per una estratègia de suspens, revelant els detalls només quan el client s'interessa directament per la promoció. Una forma efectiva de generar curiositat... i compromís.

Però ara ja se sap: aquells que domiciliïn una nòmina a partir de 1.500 euros mensuals podran rebre directament al seu compte 250 euros nets, i aquells que superin els 2.500 euros al mes tenen l'opció d'emportar-se un televisor Samsung 4K UHD de 55 polzades, valorat en diversos centenars d'euros. Una promoció que, sens dubte, ha marcat un abans i un després en l'estratègia comercial de CaixaBank.

Perquè, al final, el que semblava només una altra campanya més de captació bancària... amaga un regal que molts ja voldrien tenir al seu saló.