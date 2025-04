El gosset que ensenya a udolar al seu amo

Una divertida escena protagonitzada per un cadell s'ha viralitzat ràpidament a les xarxes socials gràcies a un vídeo compartit pel compte de Twitter @PuppiesIover. En només 15 segons, el petit gos ha demostrat que no només pot udolar amb força, sinó també "jutjar" amb la mirada els intents fallits del seu amo per imitar-lo. La combinació d'expressivitat, actitud i tendresa ha conquerit milers d'internautes, que ja han reproduït el vídeo més de 13.000 vegades.

En el vídeo, gravat des del seient del copilot d'un cotxe, es pot veure el cadell assegut sobre la falda d'una persona mentre mira cap endavant i udola amb entusiasme. La seva veu és clara i potent, com si estigués expressant alguna emoció o simplement comunicant-se amb l'entorn. En resposta, la persona al volant intenta imitar l'udol… però el gos reacciona de seguida amb una mirada seriosa, gairebé indignada, com si desaprovés la imitació.

| Canva

El text en pantalla ho resumeix amb humor: "DOGGY DISAPPROVES OF DAD'S IMITATION!" ("El gosset desaprova la imitació de papà!"), seguit de frases com "YOU'RE DOING IT WRONG!" ("Ho estàs fent malament!") i "YOU'VE GOTTA FEEL IT!" ("Has de sentir-ho!"), que accentuen la personalitat "crítica" del protagonista.

El perquè de la seva actitud

Aquest tipus de vídeos no només diverteixen, sinó que també donen peu a observar certs comportaments comuns en els gossos. Udolar és una forma de comunicació natural en moltes races, especialment aquelles amb ascendència de races nòrdiques o de treball, com els huskies, malamutes o fins i tot alguns tipus de pastors. A diferència del lladruc, l'udol sol tenir un component més emocional i s'associa amb l'expressió de sentiments com l'emoció, l'estrès, la solitud o fins i tot l'entusiasme.

La reacció del gos en escoltar el seu humà imitar-lo també té una base en la percepció auditiva. Els gossos són extremadament sensibles als tons i freqüències del so, i poden detectar matisos que per a nosaltres passen desapercebuts. Quan un humà intenta imitar un udol, no només pot sonar estrany o poc convincent per al gos, sinó que fins i tot pot semblar-li una "resposta" mal feta o sense sentit. Això pot provocar mirades confuses, caps inclinats o fins i tot una mena de "desaprovació silenciosa", com es veu en el vídeo.

A més, els gossos són molt perceptius al llenguatge corporal i facial dels seus amos. En aquest cas, és probable que el cadell s'hagi adonat que el seu amo estava jugant, però la seva expressió revela que, en la seva ment, ell és l'únic que sap com s'udola correctament. Aquest tipus de reaccions reforcen la idea que els gossos no només entenen sons, sinó que també interpreten les nostres intencions, emocions i comportaments amb gran precisió.