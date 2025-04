Un gosset ajuda el seu amo a trobar diners: Real o preparat?

En un món on els gossos ens sorprenen cada dia amb la seva intel·ligència i tendresa, un nou vídeo ha conquerit Twitter amb una escena tan peculiar com adorable. Compartit pel compte @PuppiesIover, el clip mostra un petit gos vestit amb un abric de quadres caminant per la vorera al costat del seu amo quan, de sobte, s'atura al costat d'un bassal i assenyala alguna cosa amb el musell. En acostar-se, es pot veure que ha trobat ni més ni menys que un bitllet, parcialment mullat i camuflat entre les fulles caigudes.

El vídeo amb prou feines dura 12 segons, però ha estat suficient aquest curt lapse per generar milers de reaccions i acumular més de 15 mil visualitzacions en poques hores. Titulat amb la frase “Send this to your dog 😂” (“Envia-li això al teu gos”), el clip també inclou en pantalla el text “The bestest boy!” (“El millor noi de tots!”), en referència al gos protagonista. La gravació ha cridat l'atenció no només pel moment entranyable, sinó també pel debat que ha generat: es tracta d'una escena espontània o està preparada?

L'episodi

En les imatges es veu el gosset caminant amb el seu arnès i corretja, mentre explora tranquil·lament la vora de la vorera. Després d'ensumar entre els bassals i fulles seques, s'atura al costat del que sembla ser un bitllet de 50 dòlars xop. Amb molta naturalitat, el pren amb el musell i l'acosta al seu humà, qui reacciona amb sorpresa en descobrir l'inesperat “tresor”. L'escena acaba amb la persona mostrant el bitllet arrugat i mullat a la càmera, encara incrèdul per la sort que ha tingut.

Aquest tipus de comportaments no són tan estranys entre gossos ben entrenats. Molts cans tenen una capacitat d'olfacte molt superior a la dels humans —fins a 100.000 vegades més sensible— i poden detectar objectes amb olors úniques fins i tot quan estan parcialment coberts o mullats.

A més, alguns gossos han estat educats per portar objectes que troben durant el passeig, com a part d'un joc o reforç positiu. De fet, hi ha gossos entrenats específicament per buscar bitllets o monedes en tasques de detecció, encara que no sigui el cas aquí.

També influeix la curiositat natural del gos. És comú que els gossos s'aturin a explorar tot el que surt de l'habitual en el seu entorn: un paper volant, una bossa arrugada o fins i tot una textura diferent al terra. És possible que el bitllet captés l'atenció del gosset pel seu olor, el reflex de l'aigua o el moviment provocat pel vent.

No obstant això, alguns escèptics han suggerit que l'escena podria estar preparada. El fet que el vídeo comenci just en el moment en què el gos s'acosta al bitllet ha fet sospitar a alguns usuaris que es tracta d'una situació muntada per aconseguir likes. L'existència del text ja incrustat en el vídeo també podria indicar una edició posterior amb fins virals.

Tot i així, l'encant del vídeo està en la seva simplicitat: un gos petit, caminant amb elegància sota la pluja, ajudant el seu amo de manera inesperada. Sigui o no espontani, el clip ha aconseguit el que molts continguts aspiren a aconseguir: arrencar un somriure i, en alguns casos, una petita dosi d'enveja cap a aquells que tenen un “millor amic” tan atent com aquest.