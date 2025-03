El canvi clau en la jubilació que arriba l'1 d'abril

A partir de l'1 d'abril de 2025, el sistema de pensions a Espanya experimentarà modificacions significatives destinades a millorar la flexibilitat i sostenibilitat de la jubilació laboral. Aquestes reformes, fruit d'un consens entre el Govern, sindicats i organitzacions empresarials, afecten principalment tres modalitats de jubilació: parcial, activa i demorada.

Context Econòmic i Demogràfic

Espanya enfronta desafiaments demogràfics notables, com l'envelliment de la població i la disminució de la taxa de natalitat. Aquestes tendències exerceixen pressió sobre el sistema públic de pensions, augmentant la necessitat de reformes que garanteixin la seva viabilitat a llarg termini. En aquest context, les noves mesures busquen incentivar la prolongació de la vida laboral i facilitar la transició gradual cap a la jubilació completa.

Canvis en la Jubilació Parcial

La jubilació parcial permet als treballadors reduir la seva jornada laboral mentre comencen a percebre una part de la seva pensió. A partir d'abril de 2025, s'implementen les següents modificacions:

Anticipació de l'Edat d'Accés. S'amplia el període d'anticipació de dos a tres anys, permetent que els treballadors accedeixin a la jubilació parcial des dels 62 anys, sempre que compleixin amb els requisits establerts i es formalitzi un contracte de relleu.

Condicions del Contracte de Relleu. El treballador rellevista haurà de ser contractat de forma indefinida i a temps complet, i el seu contracte haurà de mantenir-se, com a mínim, dos anys després de la jubilació parcial del treballador substituït.

Modificacions en la Jubilació Activa

La jubilació activa permet compatibilitzar el cobrament de la pensió amb la realització d'una activitat laboral. Les novetats introduïdes inclouen:

Eliminació del Requisit de Cotització Completa. Se suprimeix la necessitat d'haver cotitzat el 100% de la base reguladora per accedir a aquesta modalitat, facilitant que més pensionistes puguin beneficiar-se'n.

Incentius Progressius. S'estableixen noves regles que permeten cobrar un percentatge més gran de la pensió com més es retardi la jubilació, incentivant la prolongació de la vida laboral.

Incentius per a la Jubilació Demorada

La jubilació demorada, que consisteix a retardar voluntàriament la retirada més enllà de l'edat ordinària, incorpora un nou incentiu:

Bonificació Semestral. A partir del segon any de demora, s'atorgarà un incentiu addicional del 2% per cada sis mesos addicionals de treball, en lloc d'esperar a completar un any complet per rebre la bonificació.

Implicacions Econòmiques i Socials

Aquestes reformes busquen no només garantir la sostenibilitat financera del sistema de pensions, sinó també adaptar-se a les noves realitats del mercat laboral i les preferències dels treballadors. En fomentar la prolongació de la vida laboral i oferir més flexibilitat en la transició cap a la jubilació, s'espera alleujar la pressió sobre les arques públiques i millorar la qualitat de vida dels pensionistes.

És essencial que els treballadors s'informin adequadament sobre aquestes modificacions i avaluïn com poden afectar els seus plans de retirada. La planificació anticipada i l'assessorament professional seran clau per prendre decisions òptimes en aquest nou marc normatiu.