Un gosset destroyer la fa grossa amb les cartes

A les xarxes socials mai sabem què ens sorprendrà. Aquesta vegada, ha estat un petit heroi pelut qui ha conquerit els cors de milers de persones arreu del món. Es tracta d’un gosset que va protagonitzar una escena tant tendra com divertida i que s’ha convertit en un dels vídeos més compartits del moment a X.

El guardià de les cartes

Tot va passar en un apartament qualsevol, en un dia aparentment normal. Des de dins del pis, el gos va veure com començaven a sortir cartes de la bústia, una rere l’altra. I la seva reacció no va poder ser més inesperada: el gosset, en veure el paper sobresortint, es va llançar contra les cartes amb un enuig monumental.

Com si fos un autèntic guardià, va intentar per tots els mitjans mossegar-les, atrapar-les i, si hagués pogut, devorar-les completament.

| XCatalunya, Perro

L’animal mostrava una expressió d’indignació absoluta. Els seus ulls, ben oberts i brillants, seguien cada moviment de les cartes com si fossin una amenaça real per a la seva llar i pel seu estimat amo. El seu cos estava en tensió, i cada vegada que una nova carta sobresortia, s’hi abalançava sense pensar-s’ho dues vegades.

Un vídeo que arrasa a X

El vídeo va ser pujat pel popular compte Puppieslover, conegut per compartir moments adorables i graciosos de gossos d’arreu del món. En qüestió d’hores, el clip va assolir xifres impressionants: centenars de milers de visualitzacions, desenes de milers de "m’agrada" i milers de comentaris d’usuaris meravellats per l’actitud del petit defensor de la llar.

| XCatalunya, @twitter

Entre els comentaris, molts usuaris confessaven haver vist el vídeo en repetides ocasions, incapaços de resistir-se a la barreja de tendresa i comicitat que transmetia. D’altres compartien històries similars dels seus propis gossos, assegurant que les seves mascotes també fan guàrdia davant la bústia, el timbre o fins i tot l’aspiradora.

Per què tanta passió contra les cartes?

Els experts en comportament animal assenyalen que aquest tipus de reaccions no són tan estranyes. Els gossos, com a animals protectors per naturalesa, poden percebre certs moviments o sorolls com una possible amenaça. En aquest cas, el so de les cartes lliscant i el moviment inesperat des d’un lloc poc visible podrien haver activat l’instint del gos per defensar el seu territori.

A més, alguns gossos se senten especialment estimulats per objectes en moviment. Les cartes que apareixien de manera intermitent per la bústia es van convertir per al gosset en una mena de joc de caça… però en versió "mode enfadat". El resultat: un vídeo viral que ha fet riure a milers de persones.

L’impacte del vídeo

Més enllà de les rialles, el vídeo ha servit per recordar-nos el vincle especial que existeix entre els gossos i les seves llars. Aquest petit guardià marró no volia altra cosa que protegir l’apartament i el seu humà d’aquestes misterioses cartes invasores. I ho va fer amb tota la passió del món, encara que les seves dents només aconseguissin atrapar una part dels sobres.

En un temps en què les xarxes estan plenes de notícies dures i polèmiques, vídeos com el d’aquest gosset ens ofereixen un respir. Una mostra d’innocència, d’amor incondicional i de com pot ser d’imprevisible la convivència amb els nostres amics de quatre potes.