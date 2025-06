La iniciativa del Banc Santander que molts jubilats estaven esperant

El Banco Santander, en col·laboració amb Philips i Oxentia Foundation, ha posat en marxa el Santander X Global Challenge | Reimagine Silver Age, un repte internacional adreçat a startups i scaleups d'onze països. La finalitat és trobar solucions innovadores per millorar la qualitat de vida de les persones grans en un context d'envelliment poblacional i augment de l'esperança de vida.

Un objectiu clar: qualitat de vida a la vellesa

El repte busca donar suport a iniciatives que contribueixin a garantir una vellesa més activa, saludable, segura i inclusiva. L'envelliment planteja nous desafiaments arreu del món i el Santander vol estar a l'avantguarda promovent propostes disruptives. L'entitat aposta per l'emprenedoria com a motor per transformar la manera en què es viu aquesta etapa de la vida i construir un futur millor per a tothom.

Les categories del repte global

Les solucions s'han d'emmarcar en una de les quatre categories. La primera se centra en la salut preventiva i la detecció precoç: es valoraran projectes que utilitzin tecnologies com la intel·ligència artificial o l'anàlisi de dades per personalitzar la prevenció, identificar precoçment malalties relacionades amb l'edat i fomentar hàbits saludables.

| XCatalunya, Banco Santander, Kaboompics.com de Pexels

La segona categoria està dedicada a les tecnologies assistencials per a la vida independent, amb propostes orientades a augmentar l'autonomia i la seguretat de les persones grans. S'hi inclouen idees basades en domòtica, assistència robòtica o monitoratge remot que permetin una millor coordinació de les cures i una resposta ràpida davant emergències.

La tercera categoria busca iniciatives en planificació i finances per a la longevitat, que ajudin les persones grans a gestionar i planificar els seus recursos, prevenir fraus i facilitar noves formes de participació econòmica que reforcin el seu benestar financer.

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

La quarta categoria se centra en la connexió social, el benestar mental i l'aprenentatge continu, amb projectes que redueixin l'aïllament, fomentin la inclusió, la interacció intergeneracional i l'estimulació cognitiva mitjançant eines digitals.

Premis i suport als guanyadors

Un jurat d'experts seleccionarà sis projectes guanyadors. Les tres millors startups rebran un premi de 10.000 euros cadascuna, mentre que les tres millors scaleups obtindran 30.000 euros cadascuna, sumant un total de 120.000 euros en premis. A més, les empreses s'integraran a la comunitat global exclusiva Santander X 100.

Des de Philips, es destaca que aquesta aliança és una oportunitat per posar la seva experiència tecnològica i de salut al servei d'un futur millor. Juan Carmona, director d'Innovació i Projectes Estratègics de Philips Ibèrica, subratlla que la clau està en la prevenció i la personalització per afrontar el repte de l'envelliment.

Una trajectòria de suport a l'emprenedoria

Banco Santander fa gairebé 30 anys que impulsa l'educació, l'ocupació i l'emprenedoria, amb més de 2.400 milions d'euros invertits i 3,7 milions de beneficiaris arreu del món. L'entitat dona suport a empreses en totes les fases del seu desenvolupament, oferint formació, eines i reptes globals com aquest.

Els projectes escollits, a més de rebre suport econòmic i reconeixement, tindran la possibilitat de vincular-se a Fintech Station, el centre d'innovació oberta del Santander. Així, podran créixer en un entorn de col·laboració i continuar desenvolupant les seves solucions per a una vellesa més digna, saludable i inclusiva.

Aquesta és la gran aposta del Santander i els seus aliats: construir un futur millor per a les persones grans mitjançant el poder de la innovació.