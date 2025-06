Nou servei del Banco Santander: Molts l’esperaven

per Joan Grimal

El Banco Santander ha emès un comunicat amb una informació que sens dubte serà de gran interès per a milions d'usuaris a tot Espanya. L’entitat ha detallat a la seva pàgina web quines són les diferents vies que els clients tenen a la seva disposició per enviar queixes, consultes, suggeriments o fins i tot elogis relacionats amb els seus productes i serveis.

Aquest anunci resulta especialment útil per a qui cerca resoldre dubtes de manera àgil i eficaç davant qualsevol situació que els pugui afectar. Una de les opcions més destacades que ofereix el Banco Santander és el cercador de preguntes freqüents. Aquesta eina en línia està disponible les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

Gràcies a aquest servei, els clients poden obtenir respostes ràpides als dubtes més habituals sense necessitat d’esperar a ser atesos per un agent.

| XCatalunya, Banco Santander, Dima Valkov

Contacte en línia per a consultes específiques

En els casos en què el cercador no proporcioni la resposta adequada, el banc posa a disposició dels usuaris un canal directe a través d’internet. El procediment és senzill: el client envia la seva consulta mitjançant el formulari corresponent i el Santander es compromet a respondre en un termini màxim de 48 hores laborables.

Per a aquells clients que prefereixen un contacte més directe, l’entitat continua oferint la possibilitat de contactar per telèfon amb el seu equip especialitzat. A més, es pot sol·licitar una cita prèvia per ser atès a qualsevol de les oficines del banc.

| XCatalunya, Banco Santander

Un espai per a suggeriments i propostes de millora

Una altra iniciativa interessant impulsada pel Banco Santander és l’espai anomenat ‘Ajuda’ns a millorar’. Aquest apartat està pensat perquè els usuaris puguin enviar suggeriments i propostes sobre el funcionament dels canals digitals del banc. Així, l’entitat fomenta la participació activa dels seus clients en el procés de millora.

El Banco Santander informa que, tot i que l’objectiu és oferir una resposta en un màxim de 48 hores laborables, hi ha casos en què, per la complexitat de la consulta o de la incidència, aquest termini es pot allargar. En qualsevol cas, el banc es compromet a mantenir el client informat sobre l’estat de la seva consulta.

Una aposta per la transparència i l’eficàcia

Amb aquest anunci, el Banco Santander referma la seva aposta per una atenció propera, clara i adaptada als nous temps. L’entitat demostra així la seva voluntat d’escoltar els seus clients i de posar al seu abast eines modernes per resoldre qualsevol dubte o incidència.

Tant si es tracta de gestionar una consulta senzilla com de presentar una reclamació formal, els usuaris disposen de diverses vies per fer-ho de manera còmoda i amb totes les garanties. El més rellevant d’aquest comunicat és que el Banco Santander vol que cap client es quedi sense resposta i que, gràcies a la combinació de canals digitals i presencials, tothom pugui sentir-se escoltat i ben atès.

Aquesta transparència en el servei és, sens dubte, una de les claus per mantenir la confiança de milions de persones que dipositen la seva confiança en l’entitat dia rere dia.