El Golden Retriever que fa de mainadera d’un gatet

per Duna Costa

Quan parlem d'amistat i empatia animal, poques imatges arriben tan directament al cor com la d'un gos sostenint un biberó per alimentar un gatet. Va ser precisament aquesta escena la que ha provocat tendresa i admiració a les xarxes, després de ser compartida a X per @PuppiesIover fa només uns dies.

El gest captat en escena

Al vídeo es veu un Golden Retriever agafant el biberó al petit felí i assistint-lo amb calma. El gos manté la part superior en la posició correcta i acompanya el procés, assegurant-se que el gatet xucli sense pressa. No hi ha pressa ni nervis, només una coordinació inusual.

El que més crida l'atenció és la serenor del gos durant tota l'escena. Es pot observar com sosté el biberó amb delicadesa, adaptant-se al moviment del gatet i mostrant una paciència poc comuna. Aquesta actitud no només evidencia l'empatia natural del Golden Retriever, sinó també un nivell d'autocontrol admirable per a qualsevol animal, especialment tractant-se d'una situació poc habitual en la vida domèstica.

| Twitter, XCatalunya

Per què aquest comportament no és casualitat

Des del punt de vista etològic, aquesta conducta no és un simple caprici, sinó una extensió de l'instint de cura. La raça Golden Retriever ha estat seleccionada pel seu temperament cooperatiu i protector. El gos, en sentir les vibracions del seu company, interpreta que necessita ajuda i respon amb acció, no només amb afecte.

El vídeo acumula centenars de comentaris a X i TikTok, amb missatges que combinen tendresa i sorpresa: “Com té aquesta paciència?”, “És un veritable cuidador”. Des de comptes d'ensinistrament animal destaquen que això no és “dominància”, sinó comprensió entre espècies, un clar exemple d'aprenentatge social recíproc.

Aportacions d'experts en conducta

Veterinaris i especialistes en comportament destaquen que, tot i que no és norma general, situacions com aquesta són possibles. Els gossos són capaços d'imitar o complementar conductes maternes cap a altres animals, copiant patrons socials, quan es donen les circumstàncies adequades. Es tracta d'una adaptació emocional, no pas d'una extensió jeràrquica.

| Twitter, XCatalunya

Casos similars

Tot i que és inusual, no és únic. El passat gener, un Golden Retriever va sorprendre alimentant tres gatets trobats al carrer, també amb biberó, caixa de sorra inclosa i supervisió veterinària, segons infobae.com. Ambdós episodis mostren una tendència a la convivència animal enriquida, en què els gossos assumeixen rols gairebé materns.

Aquest tipus d'escenes humanitza els animals i reflecteix la importància de la socialització primerenca. És una evidència de com el respecte mutu i l'exposició adequada afavoreixen la cooperació.