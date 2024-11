El gos que es fa la víctima per poder anar amb ascensor

Els gossos, amb el seu enginy i la seva personalitat, ens regalen moments únics cada dia, i encara que són els nostres companys més lleials, també tenen el seu caràcter i saben com sortir-se'n amb la seva. En xarxes socials, aquests moments graciosos i peculiars solen convertir-se en fenòmens virals, mostrant com els gossos, a més de ser dòcils, són intel·ligents i capaços de 'manipular' els seus amos per aconseguir el que volen. Un d'aquests casos s'ha tornat popular recentment, protagonitzat per un gos que, en descobrir la comoditat de l'ascensor, es nega a pujar per les escales i prefereix esperar pacientment que la seva propietària cedeixi el desig d'utilitzar l'ascensor.

Al vídeo compartit a Instagram, la propietària d'aquest simpàtic gos mostra com la seva mascota ha adoptat un nou costum que el té 'encantat': pujar en ascensor. L'enregistrament inicia amb la propietària explicant que el seu gos, a qui li agrada la comoditat, prefereix esperar davant de la porta de l'ascensor amb una mirada d'innocència i una mica de dramatisme, en comptes de seguir-la per les escales. Encara que la propietària intenta animar-lo a pujar pel seu compte, el gos, amb una expressió de "gos maltractat" com ella mateixa descriu, no cedeix i es queda plantat al costat de l'ascensor, esperant amb paciència.

"El meu gos acaba de descobrir l'ascensor", comenta la propietària a l'inici del vídeo. "Anem per les escales, li vaig dir", relata, però quan va pujar sola, es va adonar que el gos no l'havia seguit. En tornar, es va trobar amb ell, mirant-la amb ulls tristos i esperant que li obrís la porta de l'ascensor. L'escena, que resulta adorable i divertida, reflecteix com els gossos es poden adaptar ràpidament a les comoditats i com de vegades aconsegueixen manipular-nos amb les seves expressions i comportaments.

El gos còmode

El curiós de l'assumpte és que, com explica la propietària, el seu primer pensament va ser que potser al gos li feien mal les potes i per això preferia no pujar per les escales. Tot i això, en observar-ho córrer, saltar i jugar amb energia en altres situacions, va rebutjar aquesta possibilitat. “És que potser li fan mal les potetes, jo també ho he pensat. Però mira com corre i salta”, esmenta. La teoria que el gos evitava les escales per algun dolor es va enfonsant a mesura que la propietària va analitzant el seu comportament i s'adona que el seu petit amic simplement ha pres una preferència personal per l'ascensor.

En una altra part del vídeo, la propietària porta el seu gos a un lloc sense ascensor i, per a la seva sorpresa (o potser confirmant les seves sospites), el gos puja les escales sense cap problema. Això acaba de convèncer-la que no és una qüestió física, sinó una "mania" de la seva mascota, que sembla haver desenvolupat un gust per la comoditat de l'ascensor. “Aquí la prova definitiva: me'l vaig portar a un lloc on no hi ha ascensor i puja les escales de meravella”, comenta entre rialles.

Així, aquest gos s'ha guanyat un lloc especial al cor dels internautes, no només per la seva mirada commovedora, sinó també per la seva astúcia per evitar l'esforç. Amb la cara de “víctima” i la paciència per esperar l'ascensor, ha deixat clar que, quan es tracta de comoditat, ell no fa un pas enrere… o en aquest cas, no puja ni un esglaó.