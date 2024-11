El perro que se hace la víctima para poder ir en ascensor

Los perros, con su ingenio y personalidad, nos regalan momentos únicos cada día, y aunque son nuestros compañeros más leales, también tienen su carácter y saben cómo salirse con la suya. En redes sociales, estos momentos graciosos y peculiares suelen convertirse en fenómenos virales, mostrando cómo los perros, además de ser dóciles, son inteligentes y capaces de 'manipular' a sus dueños para conseguir lo que quieren. Uno de estos casos se ha vuelto popular recientemente, protagonizado por un perro que, al descubrir la comodidad del ascensor, se niega a subir por las escaleras y prefiere esperar pacientemente a que su dueña ceda a su deseo de utilizar el ascensor.

En el video compartido en Instagram, la dueña de este simpático perro muestra cómo su mascota ha adoptado una nueva costumbre que lo tiene 'encantado': subir en ascensor. La grabación inicia con la dueña explicando que su perro, al que le gusta la comodidad, prefiere esperar frente a la puerta del ascensor con una mirada de inocencia y algo de dramatismo, en lugar de seguirla por las escaleras. Aunque la dueña intenta animarlo a que suba por su cuenta, el perro, con una expresión de "perro maltratado" como ella misma describe, no cede y se queda plantado junto al ascensor, esperando con paciencia.

"Mi perro acaba de descubrir el ascensor", comenta la dueña al inicio del video. "Vamos por las escaleras, le dije", relata, pero cuando subió sola, se dio cuenta de que su perro no la había seguido. Al regresar, se encontró con él, mirándola con ojos tristes y esperando que le abriera la puerta del ascensor. La escena, que resulta adorable y divertida, refleja cómo los perros pueden adaptarse rápidamente a las comodidades y cómo a veces logran manipularnos con sus expresiones y comportamientos.

El perro comodón

Lo curioso del asunto es que, como explica la dueña, su primer pensamiento fue que tal vez a su perro le dolían las patas y por eso prefería no subir por las escaleras. Sin embargo, al observarlo correr, saltar y jugar con energía en otras situaciones, desechó esa posibilidad. “Es que igual le duelen las patitas, yo también lo he pensado. Pero mira cómo corre y salta”, menciona. La teoría de que el perro evitaba las escaleras por algún dolor se va desmoronando a medida que la dueña va analizando su comportamiento y se da cuenta de que su pequeño amigo simplemente ha tomado una preferencia personal por el ascensor.

En otra parte del video, la dueña lleva a su perro a un lugar sin ascensor y, para su sorpresa (o quizás confirmando sus sospechas), el perro sube las escaleras sin problema alguno. Esto termina de convencerla de que no se trata de una cuestión física, sino de una "manía" de su mascota, quien parece haber desarrollado un gusto por la comodidad del ascensor. "Aquí la prueba definitiva: me lo llevé a un sitio donde no hay ascensor y sube las escaleras de maravilla", comenta entre risas.

Así, este perro se ha ganado un lugar especial en el corazón de los internautas, no solo por su mirada conmovedora, sino también por su astucia para evitar el esfuerzo. Con su cara de “víctima” y su paciencia para esperar el ascensor, ha dejado claro que, cuando se trata de comodidad, él no da un paso atrás… o en este caso, no sube ni un escalón.