Avança't al Nadal amb la promoció de Bonpreu amb gairebé 30 euros de descompte

Bonpreu i Esclat s'avança a les festes nadalenques amb una promoció irresistible que convida els clients a preparar-se per a les celebracions amb antelació. Aquesta oferta exclusiva per a compres en línia presenta un lot nadalenc amb productes d'alta qualitat, ideal per sorprendre els convidats o per gaudir d'una nit especial en família.

Des del 28 d'octubre i fins al 10 de novembre de 2024, els usuaris de la plataforma de compra en línia de Bonpreu poden accedir a aquest pack. Amb un descompte considerable, rebaixant el preu de 53,75 € a tan sols 23,95 €, és a dir, gairebé 30 euros d'estalvi.

Què inclou el lot nadalenc?

El pack promocional compta amb productes selectes que encaixen a la perfecció a qualsevol celebració. En primer lloc, s'inclou un format Garrotxa de cabra d'1 kg de la marca Km0 Montbrú. Reconegut pel seu sabor suau i la textura cremosa, ideal per a paladars exigents que busquen l'autenticitat a cada mos.

Aquest formatge de cabra és un producte de proximitat, cosa que assegura no només la seva frescor, sinó també la seva qualitat. Montbrú és una marca catalana que destaca pel seu compromís amb la sostenibilitat i per oferir productes d'alta gamma elaborats artesanalment.

| BonpreuEsclat

Al costat del formatge, el lot inclou dues ampolles de cava brut nature de la marca Parxet. Aquest cava es presenta en ampolles de 750 ml i promet brindar el toc de bombolleig i frescor necessari per a les festivitats.

Amb el seu sabor elegant i equilibrat, el cava Parxet és perfecte tant per brindar per Nadal com per acompanyar aperitius o postres. Aquest cava, caracteritzat per la seva elaboració natural i criança al celler, permet gaudir d'una beguda de qualitat que realça qualsevol ocasió especial.

Preu i disponibilitat limitada

Un dels aspectes més destacats d'aquesta promoció és l'estalvi que suposa. El preu regular del lot és de 53,75€, però durant el període promocional, Bonpreu ho ofereix a 23,95€. Aquest descompte de quasi 30 euros representa una oportunitat única per adquirir productes de qualitat a un preu molt reduït.

Sens dubte, una oferta que molts usuaris no voldran deixar passar, especialment aquells que volen planificar les compres nadalenques amb antelació sense comprometre el seu pressupost. És important assenyalar que aquesta promoció està disponible exclusivament a la botiga en línia de Bonpreu i Esclat. El que facilita als clients realitzar la compra des de la comoditat de la seva llar.

La promoció estarà vigent fins al 10 de novembre del 2024 o fins a esgotar les existències, que estan limitades a 2400 unitats. Això converteix l'oferta en una oportunitat limitada que requereix una decisió ràpida per no quedar-se sense el lot.

Com adquirir el lot

Per beneficiar-se d'aquesta promoció, els interessats han d'ingressar al lloc web de Bonpreu i Esclat i fer la compra en línia. Un cop dins de la plataforma, els usuaris poden accedir a la secció d'ofertes i trobar aquest lot nadalenc especial. La botiga en línia ofereix diverses opcions de pagament i la possibilitat de seleccionar la data de lliurament.

Facilitant encara més l'experiència de compra per als que busquen comoditat i estalvi de temps. Bonpreu i Esclat es destaca pel seu compromís amb la qualitat i la proximitat, i aquesta promoció n'és una prova.

Amb productes locals i de qualitat certificada, la cadena busca fomentar el consum de proximitat alhora que ofereix preus accessibles per als seus clients. A més, aquesta oferta exclusiva reforça el compromís de la marca amb l'experiència de compra en línia, brindant opcions còmodes i segures per als consumidors.

Una oportunitat per gaudir i compartir

En conclusió, el lot de Bonpreu Esclat és una excel·lent opció per als que volen avançar-se al Nadal i gaudir de productes de qualitat a un preu imbatible. La combinació de formatge Garrotxa i cava Parxet ofereix una proposta versàtil i deliciosa que pot complementar una varietat de plats i moments festius.

Aprofitar aquesta promoció no és només una oportunitat d'estalviar. Sinó també de donar suport als productes de proximitat i de planificar amb antelació les celebracions nadalenques.

Amb una disponibilitat limitada i una vigència fins al 10 de novembre. Aquesta promoció exclusiva de Bonpreu i Esclat convida els seus clients a fer les seves compres amb força temps i assegurar-se que tindran el millor per gaudir durant les festes.