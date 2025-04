El gos més feliç sota la pluja

El compte de Twitter @PuppiesIover ha tornat a enamorar les xarxes amb un vídeo que desborda alegria canina i esperit lliure. En només 15 segons, un gos es converteix en el símbol perfecte de com gaudir de les petites coses de la vida: la pluja, un bon bassal i la llibertat de ser un mateix. El vídeo ja ha superat les 58 mil visualitzacions, i no és per menys.

Les imatges mostren un gos de mida mitjana, color clar, corrent per un carrer completament mullat per la pluja. El que podria semblar un dia gris i melancòlic es converteix, gràcies a ell, en un espectacle de felicitat desbordant. Des del primer segon es llança a terra amb entusiasme, lliscant sobre l'asfalt cobert d'aigua com si fos una pista improvisada. Xipolleja, roda, salta i torna a córrer. La seva expressió corporal ho diu tot: és pura diversió.

L'actitud del gos és contagiosa. Amb les orelles agitant-se i la llengua fora, l'animal es llança als bassals sense cap inhibició, deixant darrere seu un petit remolí d'aigua. Es rebolca a terra, corre uns metres, gira i torna al punt inicial per repetir la jugada. Si existís un mesurador de felicitat canina, aquest moment estaria al màxim.

L'aigua i els gossos

El comportament que mostra el gos en aquest vídeo és completament natural en molts animals, especialment en aquells que han estat socialitzats en llibertat, amb confiança en el seu entorn i sense traumes associats a l'aigua o el carrer. Els gossos, per naturalesa, són exploradors i gaudeixen de les textures, les olors i les sensacions noves. L'aigua, en particular, sol atreure molts d'ells perquè activa els seus instints de joc i exploració.

És probable que aquest gos en concret hagi tingut bones experiències prèvies sota la pluja, cosa que fa que no només no la temi, sinó que l'associï amb moments de gaudi. Molts gossos desenvolupen associacions positives amb certs entorns o estímuls: el so d'una corretja pot significar passeig, l'olor d'una galeta anticipa premi… i per a alguns, la pluja és la promesa d'una festa aquàtica.

Un altre aspecte destacable del vídeo és la seguretat i la tranquil·litat amb què es comporta el gos. No hi ha senyals d'ansietat, por o estrès. Tot indica que se sent segur, que coneix el lloc i que compta amb la confiança de qui l'acompanya. És aquest tipus de llibertat la que permet que un gos expressi la seva personalitat en el seu màxim esplendor.

L'entorn també ajuda: el carrer sembla tranquil, sense cotxes a la vista, i es veu part d'una zona per a vianants amb àrees verdes properes. Tot suggereix que es tracta d'un lloc habitual per al gos, cosa que reforça la seva seguretat per llançar-se a terra sense pensar-s'ho dues vegades.

Més enllà de l'adorable i divertit del vídeo, hi ha una cosa que no pot passar-se per alt: la lliçó. En temps on l'estrès i la pressa dominen tantes rutines humanes, aquest gos ens recorda que la felicitat pot estar just allà, a l'altre costat del vidre, en forma de pluja. Que no cal el sol per brillar, ni una joguina cara per gaudir. De vegades, n'hi ha prou amb deixar-se portar per l'instint i xipollejar sense por.