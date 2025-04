Anunci urgent de la Seguretat Social a les persones que es jubilin anticipadament

per Iker Silvosa

En un context econòmic marcat per la inflació, incertesa sobre les pensions i debats recurrents sobre la sostenibilitat del sistema públic, la Seguretat Social ha emès recentment un anunci urgent dirigit específicament a aquelles persones que estiguin considerant la jubilació anticipada voluntària. Aquesta modalitat, cada cop més freqüent a Espanya, pot implicar importants pèrdues econòmiques permanents si no es gestiona correctament.

La jubilació anticipada voluntària permet avançar fins a 24 mesos l'edat ordinària de jubilació. Encara que això pugui semblar atractiu per a molts treballadors desitjosos d'abandonar abans la vida laboral, convé estudiar acuradament les condicions associades a aquesta decisió, ja que comporta penalitzacions econòmiques importants, denominades coeficients reductors, que oscil·len entre el 2,81 % i el 21 % de la pensió total, depenent del temps avançat i els anys cotitzats.

| MAPFRE, XCatalunya

Què implica exactament la jubilació anticipada voluntària?

La Seguretat Social ha insistit en la necessitat d'analitzar detalladament les implicacions financeres abans de decidir jubilar-se anticipadament. Els coeficients reductors aplicats a les pensions no són temporals, sinó que afecten de manera permanent les prestacions, per la qual cosa una decisió precipitada pot implicar pèrdues significatives durant tota la vida del pensionista.

En termes concrets, un treballador amb 35 anys cotitzats que decideixi avançar la seva jubilació el màxim permès (dos anys abans) podria patir penalitzacions substancials, veient-se reduïda considerablement la seva pensió mensual. Experts consultats adverteixen que aquestes pèrdues podrien assolir fàcilment els 90 euros mensuals, la qual cosa a l'any representa una quantitat considerable i acumulada al llarg dels anys suposa una pèrdua econòmica notable.

Tres recomanacions clau per minimitzar pèrdues econòmiques

Des de l'àmbit especialitzat, Alfonso Muñoz Cuenca, funcionari expert en pensions de la Seguretat Social, ofereix una sèrie de recomanacions essencials per minimitzar l'impacte negatiu econòmic en sol·licitar la jubilació anticipada.

| Telecinco, XCatalunya

La primera recomanació consisteix a esgotar prèviament la prestació contributiva per desocupació. En contra del que moltes persones podrien pensar, el temps en què una persona cobra l'atur no perjudica significativament el càlcul final de la seva pensió, atès que les cotitzacions del SEPE són equivalents a les d'un treballador actiu. Això permet continuar acumulant mesos útils per millorar les condicions futures de la pensió.

En segon lloc, és crucial escollir estratègicament la data per sol·licitar la jubilació anticipada. Segons expliquen experts jurídics en dret laboral, totes les pensions que es tramitin abans del tancament de l'any natural es beneficien automàticament de la revaloració prevista segons l'Índex de Preus al Consum (IPC). Per exemple, jubilar-se el 31 de desembre garantiria que, des del dia següent, la pensió s'incrementi d'acord amb la pujada anual establerta, la qual cosa podria compensar en part les penalitzacions aplicades inicialment.

Finalment, es recomana evitar jubilar-se exactament 24 mesos abans de l'edat legal establerta. Això es deu al fet que els coeficients reductors més severs es concentren justament en els primers mesos d'avançament. Per això, experts suggereixen valorar fer-ho al voltant d'un any i nou mesos abans, ja que això podria suavitzar notablement les penalitzacions aplicades.

| ACN

Requisits indispensables per accedir a aquesta modalitat

Per poder optar a la jubilació anticipada voluntària és imprescindible haver acumulat almenys 35 anys de cotització, dels quals un mínim de 2 anys han de trobar-se dins dels 15 anys previs a la sol·licitud. A més, la Seguretat Social especifica clarament que la pensió resultant no pot ser inferior a la mínima establerta segons la situació familiar del sol·licitant en complir els 65 anys.

Aquests requisits i advertiments de la Seguretat Social busquen garantir que els treballadors estiguin completament informats abans de prendre una decisió tan transcendental, que impactarà el seu benestar econòmic durant la resta de les seves vides.