Uns gossets volen que a casa seva adoptin en Bambi

Un adorable i sorprenent vídeo ha arrasat a les xarxes socials, acumulant més de 300 mil visualitzacions en només unes hores. El clip va ser compartit pel compte de Twitter @DiloConPerritos i ha desfet el cor de milers de persones. La raó? Un grup de gossos i un gat tornen a casa seva enmig del camp... però no ho fan sols. Amb ells ve un visitant inesperat: un cérvol jove que, per la seva tendresa i aspecte, ha estat ràpidament batejat pels usuaris com "Bambi".

En les primeres escenes del vídeo, s'observa com els gossos arriben fins a la porta principal de la casa. Un d'ells es deté al llindar amb la cua movent-se visiblement, emocionat, mentre al seu costat apareix el cérvol, amb una actitud tranquil·la i curiosa. L'escena té quelcom de màgic: ambdós animals miren cap a l'interior de la casa, on es troba la mestressa, com si li estiguessin preguntant en silenci "pot quedar-se a sopar?". El cérvol no mostra por, i el gos actua amb total naturalitat, com si hagués portat un vell amic a casa.

| Redes sociales

L'actitud del gos és particularment cridanera. El seu llenguatge corporal expressa alegria, entusiasme i també un cert sentit d'invitació. No hi ha senyals de tensió ni de territorialitat, cosa que suggereix que el cérvol ha estat ben rebut pel grup. Això demostra no només la sociabilitat del gos, sinó també la seva capacitat per identificar que el cérvol no representa una amenaça. En lloc de reaccionar amb lladrucs o desconfiança, el gos mostra una disposició oberta, cosa que posa en evidència una vegada més l'asombrosa empatia que poden tenir els animals.

Acaben sopant junts

A mesura que avança el vídeo, l'escena es trasllada a l'exterior. Allà es pot veure diversos animals compartint l'espai de forma pacífica: gossos, gats... i el cérvol. Tots s'agrupen al voltant d'un bol de menjar que la mestressa ha decidit oferir-los després de presenciar un moment tan entranyable. En un gest de generositat, la dona col·loca el bol a terra i deixa que els animals comparteixin el sopar, en una escena que sembla treta d'un conte de fades.

El moment ha estat celebrat per la seva càrrega emocional i per la forma en què il·lustra l'harmonia que pot existir entre espècies diferents quan es troben en un entorn segur i amb vincles afectius forts. Encara que no es pot confirmar si aquest cérvol freqüenta la casa amb regularitat o si va ser una trobada espontània, el cert és que la connexió amb els animals domèstics sembla autèntica. La tranquil·litat amb què es mou entre ells suggereix que se sent acceptat, fins i tot protegit.

Des del punt de vista del comportament animal, aquestes interaccions són rares però no impossibles. En zones rurals o boscoses, és relativament comú que animals salvatges com cérvols s'acostin a habitatges si senten que no hi ha perill, especialment si detecten la presència de menjar o aigua. El que no és tan habitual és que estableixin un vincle tan amistós amb animals domèstics, com en aquest cas. És probable que la convivència en un entorn natural hagi afavorit aquest tipus de trobada.

El comportament dels gossos també reflecteix una notable flexibilitat social. Encara que per instint podrien mostrar actituds territorials, el fet que hagin inclòs el cérvol en la seva "manada" momentània indica que l'han acceptat com a part del grup. Això pot deure's a una socialització prèvia amb altres animals o simplement a la bondat inherent que tants gossos mostren quan se senten segurs i en companyia de qui consideren part de la seva família.