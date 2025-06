El gosset educat que es renta després de beure aigua

Hi ha vídeos que fonen cors i aquest n'és un. En les últimes hores, un clip publicat pel compte Puppieslover s'ha fet viral a totes les plataformes. El protagonista és un elegant pastor belga negre que, després de beure aigua, s'eixuga curosament la boca amb un tovalló. Sí, com si fos una persona.

L'escena ha generat milers de reaccions per l'insòlit, simpàtic i civilitzat del gest. En un racó perfectament preparat, es veuen dos bols: un amb aigua fresca i un altre amb un tovalló col·locat expressament. I el gos, amb total naturalitat, beu tranquil·lament… i després s'eixuga.

Un acte quotidià convertit en fenomen viral

El que per a nosaltres seria simplement un gest d'educació, en el món animal resulta tota una raresa. El vídeo ha despertat tendresa i sorpresa a parts iguals. Qui li ho ha ensenyat? Ho fa sempre? És casualitat o costum? Aquestes són només algunes de les preguntes que inunden els comentaris.

| XCatalunya, Perro

El moviment del pastor belga és lent, delicat, gairebé cerimonial. Després de beure, s'acosta al bol del tovalló, i amb una precisió sorprenent, frega suaument el seu musell. Com si sabés que no es pot anar per la vida amb la boca mullada.

L'elegància d'un pastor belga negre

Més enllà del gest, el que també crida l'atenció és la bellesa del protagonista. Es tracta d'un pastor belga de pelatge negre brillant, amb ulls atents i moviments pausats. La raça ja és coneguda per la seva intel·ligència i noblesa, però aquest exemplar s'ha guanyat una etiqueta nova: el gos més educat de les xarxes.

| Twitter, XCatalunya

El seu aspecte imponent contrasta amb la delicadesa de l'acte. Podria semblar un gos seriós, de feina o vigilància… però en aquest cas, actua com tot un cavaller, digne dels millors modals.

Comentaris que no paren d'arribar

El vídeo ha estat compartit milers de vegades i ha acumulat centenars de milers de visualitzacions en poques hores. Molts usuaris no poden creure el que veuen: “Aquest gos té millors modals que la meva parella!”, bromeja una noia. Un altre comenta: “Necessito que m'ensenyin a mi a ser així de fi”.

Alguns fins i tot han proposat que el gos protagonitzi campanyes d'educació per a infants, mentre que d'altres asseguren que és la prova que els animals, ben cuidats i educats, poden sorprendre'ns a nivells insospitats.

Casualitat o entrenament?

Tot i que no hi ha una explicació oficial per part de Puppieslover, molts apunten que aquest tipus de comportament pot ser fruit d'un entrenament específic. Els pastors belgues són molt receptius a l'ensinistrament i tenen una gran memòria. Amb reforços positius, podrien aprendre gestos tan complexos com aquest.

Tanmateix, també hi ha qui creu que el gest podria haver sorgit espontàniament, i que el gos simplement repeteix una acció que un dia li va ser còmoda o agradable. Sigui com sigui, el resultat és màgic.

Una escena que desperta somriures

En temps on el viral sovint s'associa al polèmic o al ridícul, trobar moments així és una alenada d'aire fresc. El vídeo del pastor belga no crida, no provoca, no busca likes… només mostra quelcom tendre, tranquil i sorprenent. I per això, potser, funciona.

Les xarxes necessiten més gestos així. Perquè de vegades, l'educació, la calma i un tovalló ben usat són tot el que cal per enamorar milions de persones a internet.