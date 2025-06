Novetat al BBVA: Molts clients l’esperaven

En plena era digital, els bancs han de reinventar-se constantment per oferir serveis ràpids, còmodes i segurs. En aquest context, BBVA ha fet un pas endavant amb la implantació massiva dels seus caixers amb tecnologia contactless, que permeten operar sense necessitat d’introduir la targeta física. Aquesta novetat ja ha estat adoptada amb entusiasme per milions de clients a tot Espanya.

La clau d’aquest sistema rau en la tecnologia NFC (Near Field Communication), que permet la comunicació sense fils a molt curta distància entre la targeta i el lector del caixer. Amb un simple gest —acostar la targeta— l’usuari pot accedir als serveis habituals, però d’una manera molt més àgil i segura.

Adéu a la ranura: més seguretat, menys complicacions

Un dels avantatges més celebrats és que ja no cal introduir la targeta al caixer. Això redueix el risc que quedi retinguda o que es deteriori físicament. També minimitza les possibilitats de còpia de dades per part de dispositius fraudulents, oferint una experiència molt més tranquil·la al client.

| Syda Productions, XCatalunya, BBVA

Aquesta millora de seguretat, combinada amb la comoditat del procés, ha generat una percepció molt positiva entre els usuaris. Ja no cal esperar que la màquina retorni la targeta al final de l’operació, perquè el control roman sempre a les mans del client.

El mateix servei, però més ràpid i eficient

Els caixers contactless del BBVA ofereixen exactament les mateixes funcionalitats que un caixer tradicional. És a dir, es poden fer ingressos i retirades de diners, consultar moviments, pagar rebuts, fer transferències i fins i tot recarregar el mòbil. Una novetat que marca la diferència.

| XCatalunya, BBVA

Tanmateix, la diferència és en la velocitat i la fluïdesa. L’usuari pot començar l’operació gairebé de manera instantània, sense perdre temps amb lectures lentes ni esperes innecessàries. Tot això contribueix a una millor gestió del temps, especialment útil en hores punta o en oficines amb molta afluència.

BBVA ha volgut mantenir opcions per a tots els perfils de client. Per això, tot i que impulsa el sistema contactless, continua disponible la forma tradicional d’introduir la targeta a la ranura, per a qui ho prefereixi o tingui una targeta sense xip NFC. Aquesta flexibilitat permet que qualsevol persona, tingui el nivell tecnològic que tingui, pugui continuar operant amb normalitat.

El futur dels caixers ja és aquí

Aquest projecte de modernització no és només una curiositat tecnològica, sinó un element clau en l’estratègia del BBVA per consolidar-se com una entitat líder en transformació digital. Cada cop més oficines incorporen aquests nous caixers, i tot apunta que en pocs mesos, la gran majoria ja funcionaran amb aquest sistema.

Els clients que l’han provat asseguren que no volen tornar enrere. Valoren la rapidesa, la seguretat i, sobretot, la sensació de tenir el control en tot moment. Molts, fins i tot, han compartit la seva experiència a les xarxes socials, destacant el gran salt de qualitat que suposa aquest canvi.

Si encara no has fet servir un caixer contactless del BBVA, potser ha arribat el moment de fer-ho. Acostant la targeta, tot és més fàcil. I com diuen molts clients que ja ho han provat: “Un cop ho fas així, ja no vols tornar enrere”. La banca digital no és només una moda: és una necessitat. I BBVA, un cop més, s’ha avançat al futur.