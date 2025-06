Els trucs definitius d’una fruitera per tallar una síndria

Marina Larregola, cinquena generació de la fruiteria Giró del mercat de Sant Antoni a Barcelona, s'ha convertit en un fenomen viral. El motiu? Els seus consells pràctics, directes i simpàtics sobre com triar, tallar i gaudir d'una bona síndria a l'estiu.

Davant de les càmeres, la Marina ens ensenya amb un somriure com identificar si una síndria està madura. El primer: donar-li un copet. “Si sona buida, no està a punt. Però si es nota densa i plena, això és senyal de maduresa”, explica. També menciona que el pes és clau: una síndria madura ha de pesar més del que sembla pel seu tamany.

El secret està en el color i el so

Un altre truc fonamental que comparteix la Marina és observar el color. “Si té una taca groga o daurada, és que ha madurat bé a terra. Això també ens dona pistes que està a punt per menjar”, assegura. Aquesta tècnica, tan senzilla com efectiva, ha estat transmesa de generació en generació a la seva família.

L'interessant és com ho explica: amb naturalitat, humor i una connexió especial amb els clients. Fins i tot menciona que el seu pare, al mercat de Tarragona, va obrir una síndria de cop per demostrar a una clienta que estava madura. “Pam, tingui! I va resultar estar perfecta”, diu entre rialles.

Un tall professional a casa

Un cop triada la síndria perfecta, toca el tall. La Marina ens proposa un mètode molt pràctic per quan tenim convidats. Amb moviments ferms i segurs, talla la fruita en grans meitats, després en quarts, i finalment en rodanxes rectangulars. Així, fins i tot els nens o les persones grans poden menjar-la fàcilment”, diu mentre la talla.

Tot ho fa amb confiança, fruit d'anys d'experiència. “Tallem síndria cada dia”, comenta amb orgull. I no només síndria: també mostra com treure el pinyol d'una cirera fent servir una simple palleta de plàstic. Enginyós i efectiu!

Prunes, cireres i trucs casolans

La conversa s'estén a altres fruites d'estiu, com les cireres. La Marina revela que a la seva fruiteria les seleccionen acuradament. Fa un mes i mig, el quilo costava 87 euros perquè gairebé no arribaven caixes a Mercabarna. Ara ja ha baixat a 16, però continuem buscant la millor qualitat”, explica.

A més, suggereix no posar les cireres amb pinyol a la macedònia perquè és difícil menjar-les amb comoditat. En el seu lloc, recomana fer-les servir per a postres tradicionals com la coca de cireres de Reus.

Recita un poema de Josep Carner que descriu les cireres com a “fruita perfecta arrodonida en pausa”. La seva manera de barrejar cultura popular, poesia i fruita és una delícia per a qui l'escolta. També dona consells per conservar millor la macedònia: “Un raig de llimona evita que el préssec s'oxidi”, diu. “Com amb les carxofes”. Aquesta saviesa quotidiana, tant útil com senzilla, forma part de l'encant que l'envolta.

Una fruitera que connecta amb la gent

Més enllà dels trucs, la Marina connecta amb el públic per la seva calidesa i naturalitat. Parla de l'estiu, de la importància de la fruita de proximitat, de com la seva família fa dècades que és al mercat, i dels records que li porten les cireres i el meló. La seva història és la de moltes famílies que han viscut entre caixes de fruita i clients fidels.

També és una mostra de com el saber fer tradicional continua tenint valor a l'era digital. I és que, gràcies a fruiteres com la Marina, tallar una síndria es converteix en un petit art… ple de gust, color i somriures.