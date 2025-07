El perro que se debate entre comer y dormir

Hay vídeos que hacen reír, otros que conmueven, y luego están los que simplemente derriten corazones. En las últimas horas, las redes sociales han estallado con un clip de apenas unos segundos, protagonizado por un perro gris de tamaño mediano que no sabe si rendirse al sueño o seguir con su merienda. La escena, publicada por la popular cuenta Puppieslover, se ha convertido en uno de los virales más entrañables del verano.

Un dilema muy peludo

En el vídeo se puede ver al perrito recibiendo un palo comestible de color naranja, probablemente un snack para perros con sabor a pollo o zanahoria. Nada más tenerlo en la boca, su reacción no es la esperada. No lo mastica, no lo saborea, ni siquiera parece darse cuenta del todo de lo que tiene entre los dientes. ¿La razón? Tiene un sueño monumental.

El animal lucha visiblemente por mantener los ojos abiertos, mientras el palo naranja cuelga torcido de su hocico. A cada segundo, su cabeza se ladea un poco más, los párpados caen como persianas y el cuerpo se le tambalea con una lentitud cómica. El contraste entre el deseo de comer y la necesidad de dormir ha generado una escena casi humana, con la que muchos se han sentido identificados.

| XCatalunya, @twitter

Más de 3 millones de visualizaciones en un día

La publicación fue compartida en TikTok e Instagram por Puppieslover, una cuenta especializada en difundir vídeos de perros adorables de todo el mundo. En menos de 24 horas, el clip ha superado los tres millones de visualizaciones y ha sido compartido por usuarios de todo el planeta.

Muchos han comentado que el perrito representa perfectamente lo que sienten tras un día de trabajo, con el plato delante pero sin fuerzas ni para masticar.

| Twitter, XCatalunya

¿Quién es este perro?

Aunque Puppieslover no ha dado detalles sobre el origen del vídeo, se sabe que el protagonista vive en un hogar donde claramente no le falta cariño. Algunos usuarios especulan que podría tratarse de una mezcla de husky siberiano por su pelaje grisáceo, aunque su tamaño más contenido apunta también a algún cruce con raza mediana.

La identidad exacta del snack no ha sido confirmada, pero usuarios más expertos en productos para perros señalan que podría tratarse de un stick dental o un premio masticable con sabor a zanahoria. Este tipo de golosinas son comunes para mejorar la higiene dental de los perros y suelen tener texturas firmes que les obligan a masticar.

El vídeo del verano

En un mundo cada vez más acelerado y cargado de noticias serias, este pequeño fragmento de ternura canina ha sido un soplo de aire fresco. El perro gris que se debate entre comer y dormir nos ha recordado que, a veces, lo mejor que podemos hacer… es simplemente cerrar los ojos.

Y sí, finalmente se quedó dormido con el palo en la boca. Una imagen que ya forma parte del imaginario viral de 2025.