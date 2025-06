El gos-aranya que espanta un rottweiler

Les xarxes socials no perdonen. Tampoc quan els protagonistes tenen quatre potes, mandíbula poderosa i una aparença imponent. En les últimes hores, un vídeo publicat pel compte PuppiesLover a Twitter ha fet la volta al món. El motiu: un rottweiler de gran mida, visiblement espantat per una aranya de joguina que se li apropa al menjador de casa seva.

El clip ha conquerit milions d'usuaris per una raó molt senzilla: trenca totes les expectatives que un té sobre aquests gossos de raça forta i segura. En comptes de bordar, enfrontar-se a l'objecte o ignorar-lo, el gos recula lentament, confós i visiblement intimidat pel que sembla una aranya mecànica.

Una escena simple, però hilarant

L'escena passa en un entorn domèstic, probablement la sala o el menjador de l'habitatge. A terra, perfectament visible, es desplaça una aranya de broma amb potes articulades que simulen un caminar realista. El soroll que fa és gairebé imperceptible, però el seu disseny imita amb força fidelitat l'aspecte d'una taràntula.

El rottweiler observa l'escena amb tensió, mou el cap d'un costat a l'altre intentant esbrinar què és aquest estrany ésser que s'acosta. L'aranya, en canvi, avança sense aturar-se. I aquí sorgeix la màgia del moment viral: el gos, incapaç de contenir el seu nerviosisme, fa diversos passos enrere amb les orelles abaixades, mostrant senyals inequívocs d'incomoditat.

Un gegant amb cor sensible

La publicació, que ja supera els 8 milions de visualitzacions a Twitter, ha desfermat una allau de comentaris, reaccions i mems. Molts usuaris riuen afectuosament del contrast entre l'aspecte musculós i dominant del gos i la seva delicada reacció davant del que no deixa de ser una joguina.

‘No m'esperava que un rottweiler tingués més por que jo a una aranya’, diu un dels comentaris més destacats, que acumula milers de likes. Un altre escriu: ‘I pensar que aquest tipus de gos protegeix cases…’, acompanyat d'emojis de riure. També hi ha qui defensa el ca: ‘Els gossos no són màquines. Tenen pors, traumes i sensibilitats com qualsevol’.

PuppiesLover, el compte que sap què emociona

El compte @PuppiesLover és ben conegut per compartir contingut adorable i divertit protagonitzat per gossos de tota mena. L'estil dels seus vídeos sol ser simple, però efectiu: captar moments reals, sense edicions excessives ni trames forçades. Aquesta naturalitat és precisament el que fa que les seves publicacions es tornin tan virals.

En aquest cas, no hi ha música èpica ni narració en off. Només un gos enfrontant-se a la seva por en temps real. I encara que sembli un episodi menor, aquesta connexió emocional amb l'espectador és el que ha disparat el seu èxit. Tots, en algun moment, hem sentit por d'alguna cosa que objectivament no representa una amenaça.

Més que humor: una dosi d'empatia animal

A més de l'aspecte còmic, molts experts en comportament animal han aprofitat la viralitat del clip per recordar que les pors en els gossos no sempre tenen una explicació lògica des del punt de vista humà. Un objecte desconegut, amb un moviment inesperat i forma estranya, pot activar el seu instint de precaució.

El més bonic d'aquest vídeo, potser, no és la por del gos, sinó la seva honestedat. En un món on s'espera que els forts mai defalleixin, aquest rottweiler demostra el contrari: que fins i tot els més grans poden tenir les seves petites pors. I això, sens dubte, ens fa estimar-lo encara més.