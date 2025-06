El descompte a PortAventura que ofereixen Bonpreu i Esclat: les condicions

En els últims anys, les estratègies de fidelització i màrqueting als supermercats han evolucionat notablement. La recerca de noves fórmules per atraure i retenir clients ja no es limita a les clàssiques ofertes de preus o als fullets de descomptes en productes bàsics.

És cada cop més freqüent que les grans cadenes recorrin a acords amb tercers, experiències exclusives i promocions que apel·len a l’oci familiar, generant valor afegit per al consumidor més enllà del tiquet de compra.

Els supermercats Bonpreu i Esclat, referents a Catalunya per la seva aposta pels productes de proximitat i per la seva capacitat d’anticipar tendències de consum, acaben de llançar una promoció que va més enllà del carretó: un descompte significatiu en entrades per a PortAventura World, una de les destinacions d’oci més demandades per les famílies catalanes.

| BonpreuEsclat

Promocions experiencials: una tendència a l’alça als supermercats

La vinculació entre supermercats i grans parcs temàtics no és nova, però en els darrers temps ha pres una rellevància especial. Amb la saturació de promocions tradicionals, les cadenes cerquen sorprendre el client i oferir quelcom memorable, sovint lligat a l’experiència compartida i a les activitats en família. Aquest tipus de col·laboracions s’ha consolidat en el calendari d’ofertes, especialment en períodes de més afluència als parcs com la primavera i l’estiu.

Bonpreu i Esclat aposten aquest mes per una promoció conjunta amb Coca-Cola, adreçada a qui compri un pack de 12 llaunes de la marca. Al marge del consum habitual de refrescos, l’atractiu de l’oferta rau en la possibilitat d’aconseguir un 35 % de descompte en l’entrada a PortAventura World, una xifra gens menyspreable si es té en compte el preu habitual d’accés al parc.

Segons els darrers estudis, la demanda d’entrades amb descompte per a grans parcs d’oci s’ha disparat després de la pandèmia, amb consumidors que cerquen optimitzar la despesa familiar i accedir a plans lúdics de manera més assequible.

| BonpreuEsclat

Condicions de la promoció: què has de saber abans de participar

A diferència d’altres ofertes menys transparents, Bonpreu i Esclat detallen amb claredat els passos per beneficiar-se d’aquesta promoció. El primer requisit és la compra d’un pack de 12 llaunes de Coca-Cola (disponibles en diverses varietats, tant normal com sense sucre).

Un cop feta la compra, el consumidor ha d’enviar una foto del tiquet al número de WhatsApp indicat (683 512 705) o escanejar el codi QR disponible en el material promocional. El resultat de la participació es comunica en un termini de 72 hores laborables.

El descompte s’aplica sobre l’entrada de dia per a PortAventura Park o per a entrades combinades amb Ferrari Land, permetent gaudir de l’experiència a un preu reduït per a un grup de fins a quatre persones. El codi de descompte és vàlid només per a compres online i es pot utilitzar en dates seleccionades del calendari 2025 de PortAventura World. És important tenir en compte que la promoció és vàlida del 27 de maig al 27 de juny de 2025, i que els descomptes no són acumulables amb altres ofertes ni aplicables a entrades especials o ja rebaixades.

A més, la campanya inclou un sorteig addicional: cada dia se sortegen sis entrades per a PortAventura Park, i hi ha la possibilitat de guanyar una experiència VIP per a quatre persones, que inclou accés prioritari a atraccions, restauració i pàrquing preferent. Això afegeix un incentiu extra per a qui hi participi, tot i que la probabilitat de resultar premiat és, com sol passar, limitada.