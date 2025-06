70 % de descompte en la segona unitat: El producte premium català de Bonpreu i Esclat

En els últims anys, les promocions als supermercats han anat molt més enllà dels tradicionals descomptes puntuals. Els consumidors catalans, cada cop més atents a la relació qualitat-preu i a les oportunitats per omplir la seva despensa amb productes selectes, han convertit les ofertes esglaonades —especialment en productes gourmet— en autèntics fenòmens de consum.

Segons els estudis de tendències de compra als supermercats, més del 60 % de les llars opten per adquirir productes premium només quan troben una promoció destacada, i aquesta xifra segueix creixent any rere any.

L’estratègia de les segones unitats rebaixades, en concret, s'ha consolidat com una de les fórmules preferides per les principals cadenes de Catalunya per captar l'atenció de qui busca tant qualitat com estalvi. En aquest context, Bonpreu i Esclat tornen a sorprendre el mercat amb una oferta que, a més de respondre a aquesta tendència, posa a l'aparador un dels tresors gastronòmics més representatius del territori: les anxoves de L’Escala.

| BonpreuEsclat

Les promocions com a motor de decisió de compra

La competència en el sector dels supermercats a Catalunya és ferotge. Cadenes com Bonpreu i Esclat han apostat de manera clara per diferenciar-se amb productes de proximitat i una acurada selecció d'aliments gourmet. En aquest sentit, el format de descompte del 70 % en la segona unitat no és només una acció de màrqueting: és una invitació directa a descobrir productes d'alta qualitat a un preu assequible, afavorint la compra doble i generant un efecte de satisfacció en el consumidor.

Fins al proper 9 de juny, els clients de Bonpreu i Esclat poden aprofitar-se d'una promoció molt poc habitual en productes d'aquest nivell. Els filets d'anxova en oli d'oliva de la marca Anxoves de L’Escala (format 40 g) s'ofereixen amb un descompte del 70 % en la segona unitat: la primera es manté a 5,95 € i la segona baixa fins als 1,79 €. En adquirir-ne dues, el preu mitjà per unitat se situa en només 3,87 €, una xifra notablement competitiva per a un producte artesanal d'aquestes característiques.

Anxoves de L’Escala: qualitat, tradició i versatilitat

Les Anxoves de L’Escala són molt més que un simple acompanyament a la taula catalana; formen part de l'ADN culinari del país. Procedents de la localitat empordanesa del mateix nom, on la tradició de la salaó i el filetejat manual es remunta segles enrere, aquestes anxoves són reconegudes per la seva textura carnosa, el seu sabor intens i la seva maceració en oli d'oliva de primera qualitat.

| BonpreuEsclat

La versatilitat d'aquest producte és un altre dels seus grans atractius. En amanides, sobre una llesca de pa amb tomàquet, en pizzes gourmet o com a toc final d'una esqueixada, les possibilitats són infinites. A més, les anxoves són font de proteïnes d'alt valor biològic i aporten àcids grassos omega 3, essencials per a una alimentació equilibrada.

Aprofitar la promoció actual permet no només gaudir d'un producte premium, sinó també descobrir noves receptes.

Un exemple senzill: preparar una tapa exprés amb pa cruixent, una mica de tomàquet fregat, oli d'oliva verge extra i un parell de filets d'anxova, coronant amb una oliva negra. Una delícia que evoca la Mediterrània en cada mos.