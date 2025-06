El perro-araña que asusta a un Rottweiler

Las redes sociales no perdonan. Tampoco cuando los protagonistas tienen cuatro patas, mandíbula poderosa y una apariencia imponente. En las últimas horas, un video publicado por la cuenta PuppiesLover en Twitter ha dado la vuelta al mundo. El motivo: un rottweiler de gran tamaño, visiblemente asustado por una araña de juguete que se le aproxima en el comedor de su casa.

El clip ha conquistado a millones de usuarios por una razón muy sencilla: rompe todas las expectativas que uno tiene sobre estos perros de raza fuerte y segura. En vez de ladrar, enfrentarse al objeto o ignorarlo, el perro retrocede lentamente, confundido y visiblemente intimidado por lo que parece una araña mecánica.

Una escena simple, pero hilarante

La escena ocurre en un entorno doméstico, probablemente la sala o comedor de la vivienda. En el suelo, perfectamente visible, se desplaza una araña de broma con patas articuladas que simulan un caminar realista. El ruido que hace es apenas perceptible, pero su diseño imita con bastante fidelidad el aspecto de una tarántula.

| XCatalunya, Perro

El rottweiler observa la escena con tensión, mueve la cabeza de un lado a otro intentando descifrar qué es ese extraño ser que se acerca. La araña, en cambio, avanza sin detenerse. Y ahí ocurre la magia del momento viral: el perro, incapaz de contener su nerviosismo, da varios pasos hacia atrás con las orejas agachadas, mostrando señales inequívocas de incomodidad.

Un gigante con corazón sensible

La publicación, que ya supera los 8 millones de visualizaciones en Twitter, ha desatado una oleada de comentarios, reacciones y memes. Muchos usuarios se ríen cariñosamente del contraste entre el aspecto musculoso y dominante del perro y su delicada reacción ante lo que no deja de ser un juguete.

| XCatalunya, @twitter

“No me esperaba que un rottweiler tuviera más miedo que yo a una araña”, dice uno de los comentarios más destacados, que acumula miles de likes. Otro escribe: “Y pensar que este tipo de perro protege casas…”, acompañado de emojis de risa. También hay quien defiende al can: “Los perros no son máquinas. Tienen miedos, traumas y sensibilidades como cualquiera”.

PuppiesLover, la cuenta que sabe qué emociona

La cuenta @PuppiesLover es bien conocida por compartir contenido adorable y divertido protagonizado por perros de todo tipo. El estilo de sus videos suele ser simple pero efectivo: capturar momentos reales, sin ediciones excesivas ni tramas forzadas. Esa naturalidad es precisamente lo que vuelve sus publicaciones tan virales.

En este caso, no hay música épica ni narración en off. Solo un perro enfrentando su miedo en tiempo real. Y aunque parezca un episodio menor, esa conexión emocional con el espectador es lo que ha disparado su éxito. Todos, en algún momento, hemos sentido miedo de algo que objetivamente no representa una amenaza.

Más que humor: una dosis de empatía animal

Además del aspecto cómico, muchos expertos en comportamiento animal han aprovechado la viralidad del clip para recordar que los miedos en los perros no siempre tienen una explicación lógica desde el punto de vista humano. Un objeto desconocido, con un movimiento inesperado y forma extraña, puede activar su instinto de precaución.

Lo más hermoso de este vídeo, quizás, no es el miedo del perro, sino su honestidad. En un mundo donde se espera que los fuertes nunca flaqueen, este rottweiler demuestra lo contrario: que incluso los más grandes pueden tener sus pequeños temores. Y eso, sin duda, nos hace quererlo aún más.