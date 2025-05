Un Golden Retriever es fa sonàmbul per intentar robar menjar

Si pensaves que ja ho havies vist tot a internet, espera a conèixer aquest golden retriever marró, gran i pelut, que ha causat sensació a les xarxes socials pel seu peculiar mètode per intentar robar menjar en plena matinada. La seva tècnica: fer-se el sonàmbul. Sí, tal com ho sents.

Una escena de pel·lícula

Tot va començar amb un vídeo casolà on es veu aquest gos caminant en plena nit, amb la llum tènue de la cuina encesa i el silenci típic de les tres de la matinada. El que crida l'atenció no és només la seva mida imponent ni el seu preciós pelatge color mel, sinó la manera com es mou, com si estigués en trànsit.

Primer treu el cap pel passadís. Després fa un pas, s'atura, i es queda mirant al buit. Fa un altre pas, però sense fer soroll, gairebé lliscant. Sembla que va adormit, com si no sabés què està fent… però tots sabem que ho sap perfectament.

| XCatalunya, x (twitter)

La descoberta en directe

El que en Toby no esperava era que la Clara, la seva humana, estigués desperta aquella nit, treballant amb el seu portàtil. En sentir els passos suaus pel passadís, va treure el mòbil per gravar i es va trobar amb l'espectacle: el seu gos fingint estar adormit mentre s'acostava a la taula del menjador, on havia quedat un pastís d'aniversari a mig menjar.

I és aquí quan passa el millor del vídeo: el gos es queda completament quiet, amb una expressió entre culpable i desentesa, com si s'acabés de despertar d'un son profund. Baixa lentament les potes, gira el cap a poc a poc i s'asseu com si no hagués passat res.

Les xarxes embogeixen

El vídeo s'ha fet viral, amb més de 3 milions de reproduccions en menys de 48 hores. Als comentaris, els usuaris no han trigat a comparar aquest gosset amb actors com Javier Bardem o fins i tot Anthony Hopkins per la seva capacitat de mantenir-se en el personatge.

No és la primera vegada que intenta colar-se a la cuina amb trucs teatrals. En una altra ocasió, va fingir estar coix per distreure la seva mestressa mentre el seu amic caní —un canitx de la veïna— intentava entrar per la finestra. L'operació va fracassar, però va deixar clar que en Toby no és un gos qualsevol: té cervell, astúcia i una gran vena dramàtica.

Qui va dir que els gossos no són llestos?

Històries com aquesta ens recorden com poden ser d'intel·ligents, sensibles i sorprenents els gossos, especialment els golden retriever, coneguts per la seva lleialtat, la seva capacitat d'aprendre trucs i, com ha demostrat aquest protagonista pelut, el seu talent per al teatre.

I encara que al final no va aconseguir robar el pastís, sí que va robar una altra cosa: el cor de milions de persones a internet. La seva actuació ha estat tan perfecta que, si algun dia existeix un “Premi Caní d'Interpretació”, sens dubte, ell seria el primer nominat. Perquè no cada dia es veu un gos fent-se el sonàmbul per intentar aconseguir un dolç d'amagat. Però quan passa, el món sencer udola de riure.