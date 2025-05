Els llocs de feina que es podrien perdre amb l'OPA de BBVA al Banc Sabadell

En un context econòmic marcat per la consolidació bancària i l'automatització de serveis financers, la recent oferta pública d'adquisició (OPA) de BBVA sobre Banc Sabadell ha generat un intens debat a Espanya. Més enllà de les implicacions financeres, la possible fusió planteja interrogants sobre l'ocupació, la cohesió territorial i l'accés a serveis bancaris, especialment en zones com Catalunya i el País Valencià.

Impacte en l'ocupació: estimacions i preocupacions

La possible fusió entre BBVA i Banc Sabadell podria tenir conseqüències significatives en l'àmbit laboral. Segons estimacions dels sindicats UGT i CCOO, la integració podria comportar la pèrdua d'entre 7.600 i 10.500 llocs de feina directes a causa de duplicitats en funcions i tancament d'oficines. A més, UGT adverteix que, si es consideren els llocs de feina indirectes afectats, com els d'empreses subcontractades i proveïdors, el nombre total de llocs de feina en risc podria ascendir fins a 31.500.

A Catalunya, on Banc Sabadell té una presència significativa, s'estima que podrien tancar-se entre 170 i 260 oficines, cosa que afectaria directament l'ocupació a la regió. Aquestes xifres han generat preocupació entre els treballadors i les autoritats locals, que temen un impacte negatiu en l'economia regional i en l'accés a serveis bancaris.

Què en pensa el Govern de tot plegat?

El Govern espanyol ha decidit intervenir en l'operació, elevant l'OPA al Consell de Ministres per a la seva avaluació per raons d'"interès general". Aquesta intervenció se centra en aspectes com la protecció de l'ocupació, la cohesió territorial i la inclusió financera. L'Executiu disposa d'un termini fins al 27 de juny per pronunciar-se i podria imposar condicions addicionals a les ja establertes per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).

Entre les mesures que es plantegen hi ha la prohibició de tancaments d'oficines en zones despoblades, el manteniment del crèdit a pimes i la garantia d'ocupació en determinades regions. Aquestes condicions busquen mitigar l'impacte negatiu de la fusió en el teixit econòmic i social del país.

Segueix la resistència de Banc Sabadell

BBVA defensa l'operació com una oportunitat per crear una entitat més sòlida i competitiva, capaç d'afrontar els desafiaments del sector financer. L'entitat ha assegurat que la fusió generarà sinergies i beneficis per als clients i accionistes. Per la seva banda, Banc Sabadell ha mostrat reticències, argumentant que la seva estratègia independent ofereix més valor a llarg termini i que la fusió podria afectar negativament la seva identitat i compromís amb les regions on opera.