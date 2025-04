El Golden Retriever i la seva estranya dansa

Un vídeo compartit pel compte de Twitter @PuppiesIover ha causat furor entre els amants dels animals. L'escena no podria ser més simpàtica: un Golden Retriever apareix en diversos escenaris —des de la neu fins a l'asfalt, passant per camps verds i secs— i en tots ells repeteix el mateix ritual. Es planta davant de la càmera, fa un parell de passos enrere mentre mou les potes davanteres amb una energia contagiosa.

I després repeteix el “passet de ball” com si estigués assajant una coreografia secreta. El vídeo ja ha superat les 57.000 visualitzacions i milers d'usuaris es pregunten el mateix que planteja el tuit: “What’s this dance called?” (Com es diu aquest ball?).

| Golden Retriever

El més cridaner d'aquest episodi és la consistència amb què el gos realitza el seu peculiar moviment, sense importar el terreny ni l'estació de l'any. En la primera presa se'l veu sobre terra seca, en la següent sobre un mantell de neu, després entre l'herba alta i també en un carrer pavimentat. La recopilació culmina amb una quadrícula de quatre escenes simultànies del gos ballant, una a cada cantonada del vídeo, com si fos una estrella del pop en un videoclip sincronitzat.

L'explicació del seu ball

Però, què està fent realment aquest Golden Retriever? Encara que la seva “dansa” sembla producte d'una coreografia canina, hi ha diverses explicacions possibles des del punt de vista del comportament animal. Una de les hipòtesis més plausibles és que el gos estigui expressant emoció i entusiasme, ja sigui per joc, la presència del seu humà o l'anticipació d'un premi. Molts gossos desenvolupen rutines específiques quan estan alegres, com donar voltes, saltar o —com en aquest cas— retrocedir en petits bots.

Aquest tipus de comportament és comú en races tan expressives com el Golden Retriever. Solen ser gossos sociables, juganers i molt atents a la interacció amb les persones. No és estrany que alguns desenvolupin “danses” particulars, gestos únics que repeteixen en moments d'excitació positiva. De vegades, aquests gestos es reforcen sense voler: si el gos fa el pas enrere i el seu amo riu o el premia, probablement repetirà l'acció. Amb el temps, el gos l'incorpora al seu repertori com a part de la seva comunicació emocional.

Una altra possible explicació és que es tracti d'una forma de joc amb l'humà que sosté la càmera. En els vídeos, el gos manté la mirada fixa en la persona que el grava, com si esperés una reacció, una pilota o un senyal. El moviment enrere pot ser una invitació a perseguir-lo, a llançar alguna cosa o simplement a seguir interactuant. És, en aquest sentit, un comportament social més que físic.

També cal destacar l'habilitat del gos per repetir aquest pas en diferents contextos. No només ho fa sobre terreny ferm, sinó que també ho executa amb soltesa en superfícies més relliscoses, com la neu o l'herba humida. Això suggereix un alt grau de coordinació i confiança, cosa que parla molt bé de l'estat físic de l'animal i del seu nivell de comoditat amb la càmera i el seu entorn.

El compte que va publicar el vídeo, @PuppiesIover, sol compartir contingut tendre i graciós protagonitzat per gossos, però aquest clip en particular ha generat una resposta especial. Molts usuaris s'han sentit identificats amb l'energia del gos, i fins i tot hi ha qui ja el considera el “rei del dance dog challenge”.

Més enllà de l'humor que provoca el vídeo, hi ha un missatge important darrere: els gossos, com els humans, tenen personalitats úniques. Alguns borden amb entusiasme, altres es rebolquen a l'herba i altres… ballen. Aquest Golden Retriever ha conquerit internet no només pels seus passos, sinó per recordar-nos que el llenguatge del joc i l'alegria és universal. Que de vegades, l'únic que necessitem és veure un gos fent saltirons per sentir-nos una mica més feliços.

I tot i que encara no sapiguem com es diu aquest ball, el cert és que ja s'ha guanyat un lloc als nostres cors i probablement… en les nostres playlists emocionals!