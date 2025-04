Sonen les alarmes a Lidl per una campanya de desinformació: La reacció

per Pol Nadal

Lidl ha interposat una demanda judicial contra l'organització activista OBA després de ser objecte de reiterades acusacions difamatòries. En els últims mesos, l'OBA ha promogut campanyes de desinformació que no només manquen de base científica, sinó que també afecten directament l'honor i la reputació de la companyia.

Aquestes afirmacions o notícies falses han generat una percepció errònia sobre la seguretat alimentària en el sector, induint els consumidors a una sensació d'inseguretat que no es correspon amb la realitat d'un sector altament regulat. Des de fa més de 30 anys, Lidl manté un ferm compromís amb la seguretat alimentària, exigint els estàndards més alts a tots els seus proveïdors per assegurar que els productes es mantenen en les millors condicions des del fabricant fins al client final. Per aconseguir-ho, la companyia realitza controls exhaustius al llarg de tota la cadena de subministrament mitjançant organismes independents i acreditats.

En aquesta línia, els seus productes i el seu model de producció sostenible estan avalats per homologacions de qualitat reconegudes a escala internacional, com el sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015 i les certificacions IFS Food (International Featured Standards Food) i BRC (British Retail Consortium), exigides als seus proveïdors. A més d'aquestes revisions minucioses per part de Lidl, les autoritats i els serveis sanitaris també duen a terme controls rigorosos a tots els seus proveïdors, garantint així el compliment de tots els requisits de la legislació vigent.

Un atac infundat contra la transparència i el rigor científic

Les acusacions llançades per l'OBA han estat sistemàticament desacreditades per experts independents, i les denúncies presentades per la mateixa OBA en el marc d'alguna de les seves campanyes difamatòries van ser arxivades per la justícia, evidenciant la manca de rigor científic en les seves afirmacions i l'ús d'informació tergiversada, sense contrastar ni fonament.

Per a Lidl, l'OBA ha utilitzat aquesta estratègia d'alarma social amb l'objectiu de pressionar perquè la companyia s'adhereixi al European Chicken Commitment (ECC). Tot i que la companyia comparteix els objectius de l'ECC, prefereix aconseguir-los a través dels seus propis mecanismes de control i millora contínua, tenint en compte tota la cadena de valor. En aquest sentit, Lidl subratlla que la demanda interposada no persegueix un objectiu econòmic, sinó la defensa del seu honor i la lluita contra la desinformació. Per això, en cas que la justícia dicti el pagament d'una indemnització, la companyia destinarà íntegrament aquests fons a iniciatives que promoguin projectes socials.

Crida a la responsabilitat informativa

En els últims anys, el sector alimentari ha afrontat una creixent onada de desinformació, caracteritzada per notícies fora de context, titulars alarmistes i alertes infundades que no compten amb el suport de les autoritats públiques competents en seguretat alimentària i nutrició a Espanya. En aquest context, Lidl denuncia que la desinformació pot perjudicar el sector i generar confusió entre els consumidors.

Per això, la companyia fa una crida a la responsabilitat de les organitzacions i al rigor de les plataformes de difusió, especialment dels mitjans de comunicació, que en la seva majoria ja exerceixen la seva tasca de manera professional i ètica. Amb aquesta acció, Lidl demostra el seu compromís amb la transparència i la seguretat alimentària, pilars fonamentals del seu model de negoci.

Així mateix, es compromet a continuar millorant contínuament els seus processos a través de la col·laboració amb laboratoris independents i certificadores, treballant estretament amb els seus proveïdors i promovent pràctiques sostenibles i segures, garantint sempre els estàndards més alts en tots els seus productes.