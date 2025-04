Té 96 anys i és oncòleg: El seu consell per a l'esmorzar

per Joan Grimal

En un moment on la salut sembla mesurar-se en suplements, aplicacions de dejuni intermitent i dietes de moda, un home desafia totes les convencions amb una rutina que ha deixat perplexos fins i tot als experts. No és una estrella de les xarxes ni un gurú alternatiu: és un dels oncòlegs més respectats d'Europa, que als seus 96 anys continua caminant cinc quilòmetres diaris, treballant a jornada completa… i sense gairebé tocar medicaments.

Es tracta de Silvio Garattini, fundador de l'Institut de Recerca Farmacològica Mario Negri, una referència mundial en medicina des de 1963. La seva història, recentment recollida per Il Corriere della Sera, ha tornat a posar sobre la taula una pregunta que molts es fan però pocs poden respondre amb autoritat: com es viu gairebé un segle amb vitalitat sense dependre de fàrmacs?

Una rutina sense medicaments ni suplements

Garattini no es limita a predicar moderació: la practica des de fa dècades. A diferència de molts dels seus col·legues jubilats fa anys, ell continua al capdavant del seu institut, investiga, fa conferències i dialoga amb estudiants. No ha pres antibiòtics en més de 40 anys i només pren una pastilla: un anticoagulant prescrit després d'un episodi lleu de fibril·lació auricular.

En la seva visió crítica de la medicina moderna, Garattini és contundent: “S'ha convertit en un mercat. Es medica sense necessitat. I això genera conseqüències greus, com la resistència als antibiòtics”, alerta. No és un advertiment improvisat: a Itàlia, aquest fenomen causa 12.000 morts a l'any, moltes per ús abusiu i innecessari d'aquests fàrmacs.

El menjar no és una religió, és un equilibri

Tampoc creu en les dietes miracle. La seva alimentació no segueix cap règim sofisticat, però sí una lògica aclaparadora: menys és més. No pren suplements, no pica entre hores i només sopa en condicions. El que menja a la nit —pasta, verdures, una mica de peix i un dolç sense falta— és el seu veritable moment de nutrició.

Defensa que el cervell necessita uns 90 grams de sucre diaris, entre simples i complexos. I ho repeteix sense por, davant d'una societat que demonitza cada gram de glucosa. “La moda del ‘saludable’ moltes vegades és pur negoci”, sentencia.

La seva forma de viure també està travessada per la memòria: ha enviudat dues vegades i encara conversa amb les seves esposes en veu baixa quan està sol a casa. “El vincle continua, encara que elles ja no hi siguin”, diu. L'espiritualitat també ocupa un lloc silenciós però constant en el seu dia a dia.

El secret, al final

I llavors arriba la pregunta inevitable: com comença el dia algú que ha viscut tant, amb tanta salut i lucidesa? Què esmorza aquest metge que ha desafiat el pas del temps?

La resposta és desconcertant per la seva simplicitat. No esmorza.

Només pren un cafè... i al cap d'una estona, un altre.

Res més. Ni torrades, ni civada, ni batuts detox. Garattini comença cada matí amb dos cafès, un darrere l'altre. I res sòlid fins moltes hores després. El seu "esmorzar" és, en realitat, una pausa lleugera que posposa fins al migdia, on de vegades es permet una taronja espremuda o alguna galeta.

Aquest és el secret que guarda l'home que ha arribat gairebé als cent anys sense dependre de la medicina, sense renunciar al plaer de viure, i sense esmorzar res més que dos cafès.