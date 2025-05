El Golden Retriever que fa gimnàstica amb la seva propietària

En temps en què l'estrès, la rutina i la manca de motivació ens allunyen de l'exercici, un entrenador personal inesperat ha conquerit Twitter i altres plataformes amb el seu carisma, disciplina... i quatre potes. Es tracta d'un golden retriever que ha aconseguit el que molts influencers no poden: motivar milers de persones a moure's.

El vídeo, que s'ha fet viral en poques hores, mostra el gos al costat de la seva propietària en el que sembla una sala d'estar tranquil·la i lluminosa. Però el que passa allà dins és tot menys comú. Mentre la dona fa exercicis de gimnàstica i fitness, el seu gos la segueix amb una precisió sorprenent. Abdominals, planxes, estiraments... El golden ho fa tot!

Una rutina compartida que fon cors

El vídeo comença amb tots dos asseguts cara a cara. La dona fa un senyal, i el golden s'estira, allarga les potes davanteres i acompanya els moviments de la seva propietària amb una sincronització gairebé perfecta. A mesura que avancen els exercicis, la complicitat entre tots dos es fa més evident.

| XCatalunya, X / Twitter

Una de les escenes més celebrades pels usuaris és quan la dona fa flexions i el gos, al seu costat, imita el gest baixant i aixecant el cap amb la llengua fora, completament entregat a l'exercici. En un altre fragment, fan estiraments estirats esquena contra esquena.

Twitter explota de tendresa i admiració

Des que el vídeo va ser pujat, les xarxes no han deixat de comentar l'escena. “És l'entrenador que necessito a la meva vida”, diu un usuari. “Si ell pot, jo ja no tinc excusa per no fer exercici”, respon un altre. El clip ha estat compartit milers de vegades i ha creuat fronteres: ja circula en comptes de fitness, humor, benestar animal i fins i tot en mitjans digitals de notícies lleugeres.

| XCatalunya, @twitter

La comunitat d'amants dels gossos ha respost amb emoció. Molts comparteixen imatges de les seves pròpies mascotes intentant fer ioga o simplement “molestant” durant els entrenaments a casa. Però pocs arriben al nivell de disciplina i connexió que aquest golden i la seva propietària han demostrat.

Un vincle més enllà de l'exercici

El que aquest vídeo transmet va molt més enllà del fitness. El que realment ha tocat tantes persones és la mostra d'una relació basada en confiança, respecte i alegria. En un món on cada cop valorem més la salut mental i emocional, veure un gos compartir una rutina d'autocura amb la seva propietària ens recorda tot el que els animals aporten a la nostra vida diària.

Els experts coincideixen que entrenar amb mascotes no només millora l'estat físic, sinó també l'ànim. El golden retriever, una raça ja coneguda per la seva intel·ligència i afecte, demostra aquí que també pot ser un company d'entrenament ideal, capaç de seguir ritmes, imitar postures i, sobretot, motivar sense jutjar.

I el més impactant: no és un truc ni un muntatge

Al final del vídeo, just abans que la imatge s'esvaeixi, es revela quelcom que ha sorprès tothom: el golden retriever no ha estat entrenat per un professional. Segons indica el text que acompanya la publicació original, la seva propietària simplement va anar practicant amb ell des de cadell, sense expectatives, només per joc.

El que va néixer com una manera de passar temps junts s'ha convertit en una rutina gairebé màgica. Aquesta dada ha commogut milers: no es tracta d'un gos de cinema ni d'un experiment viral planejat. És, simplement, una història d'amor entre humà i gos que ha conquerit tot internet.