Bones notícies per als jubilats catalans abans d’acabar el mes de maig

En un context econòmic marcat per la inflació persistent i la incertesa sobre la sostenibilitat del sistema de pensions, els jubilats espanyols han rebut una notícia encoratjadora al tancament de maig de 2025. La majoria de les entitats bancàries han avançat el pagament de les pensions, proporcionant un respir financer a milions de pensionistes.

Els bancs solen anticipar diners

Tot i que la Seguretat Social realitza oficialment l'abonament de les pensions entre l'1 i el 4 de cada mes, és habitual que els bancs avancin aquests pagaments per millorar la liquiditat dels seus clients jubilats. Aquest mes, la majoria de les entitats han efectuat els ingressos entre el 22 i el 27 de maig.

Per exemple, Bankinter, Caja de Ingenieros, Santander i Sabadell van fer els pagaments el dijous 22; ING i Ibercaja, el divendres 23; i CaixaBank, el dissabte 24. BBVA, Abanca i Kutxabank van efectuar els abonaments el diumenge 25, tot i que molts clients van veure reflectit l'ingrés el dilluns 26.

Aquesta pràctica, facilitada pel compte únic centralitzat de la Tresoreria General de la Seguretat Social, permet als bancs conèixer amb antelació els imports i destinataris de les pensions, possibilitant així l'avançament sense cost addicional per als beneficiaris.

Pensionistes, un client molt important per als bancs

El maig de 2025, la pensió mitjana de jubilació a Espanya ha assolit els 1.505,5 euros mensuals, la qual cosa representa un increment del 4,5% respecte al mateix mes de l'any anterior. Aquest augment s'emmarca en la revalorització general del 2,8% per a les pensions contributives aprovada per a aquest any, amb pujades d'entre el 6% i el 9% per a les pensions mínimes.

La despesa total en pensions contributives el maig ha estat de 13.532,3 milions d'euros, un 6,3% més que el maig de 2024. Aquest increment respon tant a l'augment del nombre de pensionistes com a la millora de les quantitats mitjanes, reflex de trajectòries laborals més llargues i cotitzacions més elevades.

La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, ha destacat que l'11,4% de les noves altes de jubilació fins a l'abril han estat jubilacions demorades, és a dir, treballadors que han decidit retardar la seva retirada per obtenir una pensió més elevada. Aquesta tendència contribueix a alleujar la pressió sobre el sistema, especialment davant la jubilació massiva de la generació del baby boom prevista per a la pròxima dècada.

Una prioritat del Govern d'Espanya

De cara a l'estiu, els pensionistes rebran la paga extraordinària corresponent entre el 21 i el 25 de juny, tot i que algunes entitats podrien avançar l'ingrés. Aquesta paga extra equival a una mensualitat ordinària i s'abona al juny i al novembre, conforme a la normativa vigent.

Pel que fa a la sostenibilitat del sistema de pensions, el Govern continua implementant mesures per garantir-ne la viabilitat a llarg termini. Entre aquestes, destaca el Mecanisme d'Equitat Intergeneracional (MEI), que ha incrementat les cotitzacions socials per reforçar els ingressos del sistema.

A més, s'estan avaluant criteris objectius per permetre la jubilació anticipada sense penalitzacions en professions especialment penoses o perilloses, com les del sector de la construcció o el transport.

Queda clar, doncs, que l'avançament en el pagament de les pensions per part de les entitats bancàries ha proporcionat un alleujament financer als jubilats espanyols al tancament de maig. Aquest gest, juntament amb la revalorització de les pensions i les mesures adoptades per assegurar la sostenibilitat del sistema, reforça la confiança dels pensionistes en un context econòmic desafiador.