Avís del Banc Santander als seus clients per les transferències

L'avenç imparable de la banca digital ha facilitat la vida a milions d'usuaris, i Banc Santander no n'és una excepció. La seva plataforma en línia permet gestionar pràcticament totes les operacions bancàries des del mòbil o l'ordinador, en qualsevol moment del dia.

En temps en què cada cop més operacions es fan sense anar a una sucursal, saber què es pot fer des de casa —i què no— és essencial. I un dels punts que més confusió genera entre els clients són els límits de transferència establerts pel banc.

Transferències en línia: el que has de saber abans de fer una operació important

A través de la Banca Online, la Banca Mòbil i el servei telefònic Superlínia, qualsevol usuari de Banc Santander pot fer transferències bancàries de manera fàcil i ràpida. Aquests canals estan disponibles les 24 hores del dia, cosa que els converteix en eines extremadament pràctiques.

Ara bé, el que moltes persones desconeixen és que existeix un límit predeterminat per a aquest tipus d'operacions. Segons indica el contracte estàndard de Banca Digital del Santander, el topall general per defecte per a una transferència és de 6.000 euros. Això vol dir que si necessites enviar una quantitat més gran, l'operació podria ser rebutjada automàticament.

Es pot ampliar aquest límit? Sí, però amb condicions

Afortunadament, el banc permet ajustar el límit segons les necessitats del client. Si el teu topall actual és inferior als 6.000 euros, pots augmentar-lo tu mateix a través de la Banca Online. Només necessites el teu DNI, la teva clau d'accés i tenir activada la signatura electrònica. El procés és senzill i es pot completar en pocs minuts.

Tanmateix, si necessites transferir una suma superior a aquests 6.000 euros —per exemple, per a una operació immobiliària o una compra de vehicle—, hauràs d'ampliar el teu límit fins als 30.000 euros. Per fer-ho, no n'hi ha prou amb fer-ho des de casa: hauràs d'anar a la teva oficina del Santander més propera o bé contactar-hi.

Un detall clau que et pot estalviar disgustos

Aquests límits estan pensats com a mesura de seguretat, però també responen a criteris contractuals. És important saber quin tipus de compte tens i quines condicions vas signar. No tots els clients tenen els mateixos topalls. I moltes vegades, l'única manera de saber-ho és revisant el teu contracte o consultant-ho directament amb el banc.

A més, si no coneixes aquesta dada i necessites fer una transferència urgent per sobre del límit permès, et podries trobar en una situació molt incòmoda: els diners no s'enviaran, i l'operació quedarà bloquejada fins que actualitzis els límits.

Consells per modificar el teu límit digital sense sortir de casa

Per a qui només necessiti arribar al límit estàndard de 6.000 euros, l'opció més ràpida continua sent la Banca Online. Accedeix a l'àrea personal, tria "Modificar límit multicanal", introdueix el nou topall i confirma amb el codi que rebràs al teu mòbil. En pocs passos, el nou límit quedarà actiu.

Però atenció: aquesta funció només permet ajustos fins als 6.000 euros. Per a quantitats superiors, hauràs d'anar físicament al banc o trucar al servei d'atenció. No hi ha alternativa.

La dada final que molts desconeixen: el límit pot arribar fins a 30.000 euros

I aquí hi ha la dada que ha deixat molts espanyols de pedra: Banc Santander permet ampliar el límit de transferència en línia fins als 30.000 euros, però ho has de sol·licitar expressament. No ve activat per defecte. És a dir, si no has gestionat aquesta ampliació, et podries veure bloquejat en un moment clau.

Per això, si planeges una gran operació bancària properament, no esperis a l'últim minut. Consulta el teu límit actual i, si cal, amplia'l amb antelació. Perquè al Santander, la possibilitat existeix, però només si l'actives tu.