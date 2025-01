Gir de 180 º al Banco Santander després d'unes declaracions del portaveu d'Ana Botín

El Banco Santander ha sortit al pas de les informacions publicades aquest cap de setmana pel diari britànic Financial Times, en les quals s'afirmava que l'entitat presidida per Ana Botín estaria considerant tots els escenaris possibles per al seu negoci al Regne Unit, inclòs el d'abandonar definitivament el país. Segons la capçalera anglesa, la decisió estaria motivada pel menor rendiment que la filial britànica ha registrat enfront d'altres geografies i per la seva exposició a un possible litigi relacionat amb la venda enganyosa de préstecs d'automòbils. Aquesta última circumstància hauria portat a provisionar 295 milions de lliures per cobrir els costos d'una sentència desfavorable.

El banc espanyol ha negat de manera rotunda que existeixi cap pla per vendre la seva filial a les illes britàniques. Un portaveu de l'entitat ha declarat a OK Diario que el Regne Unit continua sent un mercat clau i que l'estratègia del grup no ha variat respecte a aquest país, en el qual Santander porta present dues dècades, des que es fes amb Abbey National el 2004 i posteriorment integrés Alliance & Leicester i part de Bradford & Bingley. Cal destacar que va ser la pròpia Ana Botín qui va dirigir la filial britànica del 2010 al 2014, en un període que va culminar amb la consolidació de Santander UK com un dels grans prestadors minoristes del país.

Les especulacions difoses per Financial Times apunten també a un suposat descontentament de la presidenta del banc amb l'evolució de la filial britànica a causa dels alts costos i a la incapacitat d'aprofitar les pujades de tipus d'interès a la regió, al contrari del que sí ha ocorregut en altres mercats com Espanya.

| Banco Santander

Regne Unit, clau per a Santander

No obstant això, la informació al·ludeix a una anàlisi en una fase tan inicial que no s'espera cap anunci imminent en un sentit o altre. Segons fonts internes, no resulta estrany que un grup de la magnitud de Santander efectuï revisions periòdiques de les seves divisions internacionals, i és habitual que es contemplin diversos escenaris estratègics sense que això signifiqui una decisió immediata.

El malestar que insinua el diari britànic es relacionaria, d'una banda, amb la menor rendibilitat de Santander UK comparada amb altres països en els quals opera el grup; d'altra banda, amb la mencionada disputa judicial sobre la suposada venda enganyosa de préstecs per a automòbils. Al novembre es van destinar 295 milions de lliures a cobrir possibles costos derivats d'aquest procés, un import que, segons la publicació, podria afectar el balanç en cas de veure's ratificades les reclamacions dels demandants.

Malgrat aquest front legal, Banco Santander reitera el seu compromís amb el mercat britànic, on va expandir amb força el seu negoci bancari minorista després de la crisi del 2008 i va forjar una xarxa d'oficines i productes que l'han convertit en un actor rellevant de la banca al Regne Unit. A la vista de les declaracions de la pròpia entitat, i de la desautorització dels suposats plans de venda, tot indica que la senyalada "falta de rendibilitat" en territori britànic no és motiu, almenys per ara, per abandonar un país que continua sent un dels pilars estratègics de l'expansió internacional del grup.