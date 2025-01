Indignació d'una clienta d'Ametller Origen per la procedència d'un producte

per Pol Nadal

La polèmica sobre la procedència de certs productes alimentaris s'ha intensificat en les últimes setmanes, i un dels exemples més recents implica a una coneguda cadena de supermercats de Catalunya, Ametller Origen. A través d'un tuit, una clienta va manifestar públicament el seu descontentament en trobar que l'única opció de mongeta tendra a l'establiment procedia d'un altre país que no era Catalunya.

Estem parlant del Marroc, un país els agricultors del qual tenen menys exigències. La clienta ho considera una “vergonya”, especialment després de les informacions que han aparegut sobre la suposada falta de supervisió sanitària dels productes d'aquest país.

Mentre que els agricultors espanyols es veuen obligats a complir estrictes normes fitosanitàries i laborals, productors d'altres llocs, com el Marroc, no estan subjectes al mateix nivell d'exigència, la qual cosa es tradueix, sovint, en preus més competitius que resulten difícils d'igualar per al sector nacional.

Mongeta tendra més barata però de pitjor qualitat

En el cas específic de la mongeta tendra, Espanya compta tradicionalment amb zones productores que subministren bona part de la península, especialment en determinats mesos de l'any. No obstant això, la importació d'aquest producte des de països tercers s'incrementa quan la producció nacional pateix èpoques de menor disponibilitat o quan les grans cadenes busquen reduir costos.

El tuit de la clienta d'Ametller Origen ha provocat el debat públic sobre fins a quin punt els consumidors estan informats respecte a l'origen real del que compren i a les implicacions sanitàries de cada cadena productiva. D'aquí que molts se sentin sorpresos o “traïts” en descobrir que, en un establiment local, el producte sigui en realitat de procedència estrangera.

Ametller Origen, una empresa en creixement

Ametller Origen és una destacada empresa d'alimentació catalana fundada el 2001 pels germans Josep i Jordi Ametller. Des dels seus inicis, la companyia ha experimentat un notable creixement, consolidant-se com un referent en la distribució de productes frescos i plats preparats a Catalunya.

El 2023, Ametller Origen va assolir una facturació consolidada de 552 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 22% respecte als 452 milions obtinguts el 2022. Aquest creixement es reflecteix també en l'expansió de la seva xarxa de botigues, sumant un total de 138 establiments a Catalunya. Va tancar el 2023 amb un total de 3.800 treballadors.