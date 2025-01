Així podria baixar la teva pensió de viduïtat

Cada nou any, els més de deu milions de pensionistes que hi ha a Espanya ajusten les seves expectatives en revisar quant poden pujar o baixar les seves prestacions. Aquesta revisió es vincula a múltiples factors, entre els quals destaquen els límits d'ingressos establerts per la Seguretat Social i l'evolució de l'IPC (Índex de Preus al Consum) mitjà interanual. Dins del ventall de pensions contributives, la pensió de viduïtat és de gran rellevància, ja que més de 2,3 milions de persones la reben, i per a prop d'1,5 milions d'aquestes, constitueix el seu principal sosteniment. A més, és una de les poques pensions en què, de mitjana, les dones perceben una quantia superior a la dels homes; a finals de 2024, elles rondaven els 926,46 euros de mitjana, mentre que els homes se situaven en 620,78 euros.

El motiu principal que aquesta pensió pugui patir modificacions es troba en els límits d'ingressos imposats per la normativa vigent. Durant 2024, les persones sense cònjuge a càrrec no podien excedir els 8.941,33 euros anuals, i aquells que sí tenien cònjuge a càrrec es trobaven amb un límit de 10.429,82 euros.

Tanmateix, per a 2025, diverses fonts especialitzades apunten que aquests llindars pujaran lleugerament fins als 9.191,68 euros en el cas de pensionistes sense cònjuge a càrrec i 10.721,85 euros per a aquells que conviuen amb un cònjuge a càrrec. Si se superen aquests límits, la Seguretat Social pot revisar i, en determinats casos, reduir la quantia de la pensió. De la mateixa manera, si es realitza una activitat laboral extra que incrementi els ingressos anuals fins a sobrepassar el que s'estableix, la prestació també pot veure's afectada.

| ACN

Diversos requisits per rebre l'ajuda

Les condicions per cobrar la pensió de viduïtat abasten diverses circumstàncies. Una d'elles és la de ser parella de fet inscrita en el registre oficial de la comunitat autònoma corresponent i haver conviscut almenys cinc anys abans de la defunció. Una altra implica la possibilitat d'estar divorciat sempre que es percebi una pensió compensatòria que quedaria extingida amb la mort de l'excònjuge. Existeix també l'opció d'haver contret matrimoni amb la persona difunta i tenir fills en comú o, en defecte d'això, haver transcorregut més d'un any des de la celebració del casament.

Així i tot, situacions com la de contreure matrimoni de nou o constituir una nova parella de fet poden comportar l'extinció de la pensió de viduïtat, excepte en certs supòsits. No es perd aquesta ajuda si la prestació suposa el 75% o més dels ingressos anuals del beneficiari o si la suma dels ingressos amb la nova parella no supera dues vegades el Salari Mínim Interprofessional.

Dins de l'estructura de la Seguretat Social, la pensió de viduïtat s'inclou en el grup de prestacions contributives, cosa que significa que el beneficiari o el causant han d'haver cotitzat el mínim exigit. Això la diferencia de les pensions no contributives, dirigides a aquells que, per la seva situació personal, no compleixen els requisits de cotització però sí poden acreditar un nivell d'ingressos tan baix que justifiqui el suport de l'Estat. Així, en l'àmbit contributiu, s'engloben, a més de la viduïtat, les pensions de jubilació i les d'incapacitat permanent. Per a cadascuna, s'exigeixen condicions específiques d'edat i circumstàncies personals.