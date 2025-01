Comunicat del BBVA per als menors de 30 anys

En el competitiu panorama bancari actual, les entitats s'esforcen a dissenyar productes i serveis que satisfacin les necessitats dels més joves. Amb la creixent demanda d'operacions digitals, viatges internacionals i avantatges financers immediats, BBVA ha decidit reforçar la seva aposta pel públic menor de 30 anys, presentant un conjunt de beneficis que prometen fer més senzilla i assequible la gestió dels seus diners. A continuació, t'expliquem en què consisteixen aquestes novetats i com pots aprofitar-les al màxim.

Retirades gratuïtes d'efectiu a l'estranger

Un dels principals atractius d'aquesta nova iniciativa és la possibilitat de retirar efectiu a l'estranger de forma gratuïta fins a tres vegades al mes en caixers automàtics de qualsevol part del món. Això resulta especialment interessant per a aquells que viatgen amb freqüència, ja sigui per plaer o feina, i no volen veure's sorpresos per comissions inesperades en treure diners en països amb moneda diferent de l'euro.

Cobrament automàtic de comissions retornades. BBVA s'encarregarà de reemborsar a l'instant les comissions generades, de manera que el mateix dia del cobrament, el client veurà reflectit al seu compte l'import exacte de la devolució.

Seguiment a l'app. Per a un major control, els moviments i estalvis generats es poden consultar en temps real mitjançant l'aplicació de BBVA.

A més, BBVA ofereix descomptes en agències de viatges i companyies de lloguer de vehicle seleccionades, potenciant encara més els avantatges per a aquells menors de 30 anys que aprofiten cada oportunitat per descobrir nous destins.

Flexibilitat amb el ‘pack’ de viatge

El servei que inclou la possibilitat de retirar diners sense comissions i de pagar en moneda diferent de l'euro, s'agrupa dins d'un ‘pack’ que es pot gestionar fàcilment des de l'app. No viatjaràs durant un temps o necessites reduir els teus serveis financers? Llavors, no hi ha problema: pots cancel·lar-lo en qualsevol moment sense cost addicional. Aquesta flexibilitat busca acomodar-se a la realitat canviant dels joves, que poden voler gaudir d'aquests avantatges només en moments puntuals de l'any.

El ‘Pla Amic’: guanyar fins a 660 euros l'any

D'altra banda, BBVA ha revitalitzat el seu famós ‘Pla Amic’ per a Espanya, oferint la possibilitat que els clients sumin recompenses econòmiques en convidar altres persones a unir-se al banc. El límit anual de guanys pot arribar fins als 660 euros, obtinguts de forma progressiva a mesura que més amics es converteixin en nous clients.

Bonificacions creixents. El primer amic que obri un compte en línia amb el codi promocional i compleixi les condicions del programa generarà 50 euros per al client. El segon i el tercer aportaran 60 euros cadascun, i a partir del quart amic, la recompensa serà de 70 euros per cada nou client, fins a un màxim de deu amics per any.

Acumulació any a any. Passats dotze mesos, el comptador d'amics es reinicia, permetent que els clients continuïn acumulant bonificacions de forma il·limitada amb el pas del temps.

Avantatges per als nous clients

Els joves que se sumin a BBVA com a nous clients mitjançant el compte en línia també podran beneficiar-se de recompenses immediates. Després de realitzar un pagament únic de 50 euros o més amb la targeta Aqua dèbit (sense comissions), obtindran una bonificació inicial de 50 euros. Aquells que, a més, domiciliïn una nòmina d'almenys 800 euros rebran 400 euros addicionals, elevant el total d'incentius a 450 euros.

Per si fos poc, aquests nous clients també neixen com a “padrins”, cosa que significa que podran de seguida participar en el ‘Pla Amic’ i intentar assolir els 660 euros anuals per convidar altres contactes a obrir compte amb el codi promocional.

Una proposta integral per als menors de 30

Amb aquesta bateria d'avantatges, BBVA posa el focus en un col·lectiu que demanda flexibilitat, digitalització i facilitats a l'hora de gestionar els seus diners. Ja sigui per cobrir despeses a l'estranger sense preocupar-se per comissions, per estalviar aprofitant bonificacions o per contractar serveis a mida, la proposta de l'entitat busca situar-se com a referent entre les noves generacions.

En un entorn en què la competència bancària s'intensifica, aquesta estratègia de BBVA per als menors de 30 anys reforça la idea que els joves poden trobar solucions personalitzades i adaptades al seu estil de vida, tot això amb la tranquil·litat de comptar amb la solidesa d'una de les entitats financeres més reconegudes del mercat.