Així baixen les hipoteques al maig de 2025

per Mireia Puig

En un context econòmic marcat per la moderació de la inflació i la flexibilització de la política monetària a l'eurozona, l'euríbor ha experimentat a l'abril de 2025 el seu major descens interanual en més de 15 anys, situant-se en el 2,143%. Aquest descens, impulsat per les decisions del Banc Central Europeu (BCE) i les tensions comercials internacionals, ha suposat un alleujament significatiu per als titulars d'hipoteques variables a Espanya.

L'euríbor en mínims des de 2022

L'euríbor a 12 mesos, principal índex de referència per a les hipoteques variables a Espanya, ha registrat a l'abril de 2025 el seu nivell més baix des de l'agost de 2022, quan el BCE va iniciar una sèrie de pujades de tipus per combatre la inflació. La caiguda interanual ha estat de 1,56 punts percentuals, passant del 3,703% a l'abril de 2024 al 2,143% actual.

Aquest descens ha estat atribuït a diversos factors, entre ells, la política expansiva del BCE, que ha reduït els tipus d'interès en set ocasions en menys d'un any, situant-los en el 2,25%, amb previsions de noves baixades fins a assolir possiblement l'1,25% per a finals d'any.

A més, les tensions comercials derivades dels aranzels anunciats i posteriorment pausats pel president dels Estats Units, Donald Trump, han generat incertesa econòmica, contribuint a la baixada de l'euríbor.

Impacte en les hipoteques variables

La caiguda de l'euríbor es tradueix en una reducció significativa de les quotes mensuals per als titulars d'hipoteques variables que revisin les seves condicions al maig de 2025. Per exemple, una hipoteca mitjana de 145.673 euros a 25 anys amb un diferencial d'un punt podria generar un estalvi de 134 euros mensuals, és a dir, 1.608 euros anuals.

Per a aquells interessats a calcular de forma personalitzada quant variarà la seva quota hipotecària, el Banc d'Espanya ofereix una calculadora al seu portal web. Així mateix, entitats com BBVA i Bankinter proporcionen simuladors que permeten estimar l'impacte de les fluctuacions de l'euríbor en les quotes mensuals.

Perspectives i recomanacions

Experts del sector financer, com Simone Colombelli de iAhorro, anticipen que l'euríbor podria continuar la seva tendència a la baixa, situant-se entre l'1,90% i el 2,20% en el primer semestre de 2025. Aquesta previsió està subjecta a les decisions del BCE i a l'evolució de l'economia europea.

En aquest escenari, s'observa un increment en la contractació d'hipoteques a tipus fix, que assoleixen el 64,6% de les noves operacions, reflectint la preferència dels consumidors per l'estabilitat davant la incertesa econòmica global.