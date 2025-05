Aquest estiu, que et vegin: la millor publicitat a la platja amb fly banners

per Mireia Puig

L'estiu és un dels moments de l'any en què un major nombre d'empreses reserven una quantitat important del pressupost per invertir-lo en publicitat. Segons la indústria a la qual pertanyi el nostre negoci, és important tenir en compte que ens trobem davant d'un dels moments més importants de l'any. La raó és doble.

D'una banda, si pertanyem a alguns dels sectors que incrementen la seva activitat durant aquesta època de l'any, tenir una major presència que la competència és clau per augmentar la nostra base de clients. En segon lloc, encara que en aquesta època de l'any no tinguem una gran activitat, la realitat és que la proximitat amb el mes de setembre fa que ens trobem davant la necessitat d'augmentar la nostra visibilitat per poder començar un nou curs amb una bona base de clients instal·lada.

Per tant, és fonamental explorar les fórmules del mercat que ens permetin cobrir les nostres necessitats. I Fly Banners són un dels formats que ens poden ajudar a aconseguir-ho.

Un format únic per a tota mena d'esdeveniments

El format vela ha anat augmentant el seu protagonisme durant els darrers anys fins a convèncer un gran nombre de clients dels beneficis i les oportunitats que ens ofereix. Amb Fly Banners tenim tot el que necessitem a la nostra disposició.

Es tracta d'un tipus de format ideal per promocionar el nostre missatge. La seva versatilitat és una de les claus, ja que ens permet instal·lar-lo a la porta de la nostra botiga per atraure un major nombre de clients o utilitzar-lo en una fira comercial per captar les mirades de tots els que passen al nostre voltant.

Convé tenir en compte que les empreses especialitzades en l'elaboració d'aquest tipus de formats ens permeten utilitzar diferents mides i bases de subjecció amb l'objectiu de poder adaptar-se en tot moment a les nostres necessitats. Una de les particularitats d'aquest format és que resulta molt fàcil de muntar i, a més, és molt portàtil. Per tant, es pot instal·lar a qualsevol lloc gràcies a les diferents bases que tenim a la nostra disposició i, a partir d'aquí, utilitzar-los en benefici nostre.

Completament personalitzables

A més de tot el que ja hem mencionat, no podem oblidar que aquest tipus de suports promocionals ens permeten personalitzar al màxim tant la gamma de colors com el missatge que mostren. L'objectiu és que ens ajudin a transmetre la identitat que té el nostre negoci, per la qual cosa les possibilitats són pràcticament il·limitades.

Quan contractem un d'aquests productes, la nostra recomanació és que confiem en una empresa especialitzada que ens ajudi i ens orienti en tots els passos que hem de tenir en compte fins a assolir l'objectiu màxim. Aquesta és l'única manera de garantir que els colors que s'utilitzaran són compatibles amb el material del producte en qüestió.

Vàlids per interiors i exteriors

Finalment, recorda que quan triem un format de publicitat és molt important que tinguem en compte la ubicació exacta on l'instal·larem. Formats com el que estem fent referència en aquest article tenen la capacitat d'adaptar-se tant a exteriors com a interiors, per la qual cosa les possibilitats que ens ofereixen són il·limitades.

Si a això hi afegim la gran quantitat d'opcions en matèria de personalització que ens proporcionen, la realitat és que ens trobem davant d'una de les opcions més polivalents que podrem trobar al mercat.

Com hem pogut comprovar, no és casualitat que els fly banners s'hagin convertit en una de les primeres inversions que fan les empreses quan volen millorar la seva visibilitat. La gran quantitat d'opcions que ens ofereixen s'uneix a la polivalència a l'hora d'utilitzar-los, i el resultat és un dels productes que ens asseguren una major fiabilitat i un excel·lent retorn si tenim en compte el preu al qual podem trobar-los.

No deixis passar l'oportunitat, confia en un proveïdor líder i descobreix com aquest tipus de solucions poden ajudar a complir amb els teus objectius comercials.