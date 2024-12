Fins al 16 de desembre: Lot estalvi de iogurts a Bonpreu, més del 40 % de descompte

Bonpreu i Esclat són reconeguts per les promocions setmanals, que ofereixen productes essencials a preus reduïts. Cada setmana llancen lots d'estalvi que combinen qualitat i bon preu, ajudant les famílies a gestionar millor el pressupost. Aquestes promocions no només destaquen pels preus competitius, sinó també per la varietat de productes inclosos, que sempre s'adapten a les necessitats diàries dels consumidors.

Entre les ofertes actuals, destaca un lot estalvi de productes lactis disponible fins al 16 de desembre. Aquest lot combina productes Danone d'alta qualitat, ideals per a qualsevol moment del dia. Amb un descompte superior al 40%, és una opció atractiva per als que busquen qualitat i estalvi.

Què inclou el lot estalvi

El lot inclou tres tipus de productes lactis diferents, pensats per satisfer diversos gustos i necessitats:

Postres proteïques amb gust de maduixa Danone: Cada pack conté quatre unitats de 100 grams. Aquestes postres, riques en proteïnes, són ideals per complementar una dieta equilibrada i per a esportistes que busquen opcions nutritives.

Natilles de vainilla Danet: Amb quatre unitats de 120 grams per pack, aquestes natilles ofereixen una textura cremosa i un sabor clàssic que agrada a tota la família.

| BonpreuEsclat

Iogurt natural 0 % Danone: També en format de quatre unitats de 120 grams, són productes perfectes per als que prefereixen unes opcions saludables sense renunciar al sabor.

El preu habitual d'aquests productes per separat seria de 5,98€, però amb aquesta oferta, el lot complet costa només 3,49€. Això representa un estalvi significatiu per als consumidors.

Aquesta oferta estarà disponible fins al 16 de desembre o fins a esgotar existències. És important destacar que els lots estan subjectes a un límit de la compra per client, per garantir que el nombre més gran possible de persones pugui beneficiar-se d'aquesta promoció. Els clients poden adquirir els lots a qualsevol de les botigues Bonpreu i Esclat o mitjançant la seva plataforma en línia.

Beneficis i usos

Els productes d'aquest lot tenen múltiples usos i diversos beneficis; les postres proteiques són una excel·lent opció per esmorzars, berenars o fins i tot com a snack després de l'exercici.

| Rido

Les natilles són perfectes com a postres per a tota la família, aportant un toc dolç i reconfortant. Per la seva banda, el iogurt natural 0% és molt versàtil: es pot consumir sol, amb fruites o cereals. I fins i tot utilitzar com a ingredient en receptes de cuina com salses o postres.

A més, optar per lots com aquest és una manera molt eficient de planificar els diferents àpats de la setmana, assegurant una dieta variada sense gastar de més. La qualitat dels productes Danone garanteix una experiència satisfactòria tant per a adults com per a nens, convertint-se en un aliat ideal a la llar.

Amb iniciatives com aquesta, Bonpreu reafirma el compromís amb els consumidors, oferint productes de qualitat a preus accessibles. No deixis passar aquesta oportunitat per omplir el teu rebost amb productes nutritius i deliciosos.