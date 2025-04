El fruit sec que hauries de menjar segons un investigador de l'Hospital Clínic

El doctor Ramon Estruch, investigador en nutrició i salut de l'Hospital Clínic de Barcelona, ha posat el focus en un fruit sec que, sovint, queda en un segon pla davant d'altres més coneguts: el festuc. Ho ha assenyalat en una entrevista al programa Tot es mou de TV3. Lluny de ser una moda passatgera o un simple snack, Estruch defensa que la seva inclusió en la dieta mediterrània té beneficis significatius per a la salut, tant física com mental.

Segons va explicar, consumir uns 28 o 30 festucs al dia —l'equivalent a un petit grapat— durant un mes pot generar efectes mesurables en múltiples aspectes del benestar. Entre ells, va destacar la millora de l'estat d'ànim, la reducció de símptomes d'ansietat i depressió, una disminució del colesterol i, sorprenentment, una reducció del perímetre abdominal, "que és el greix més perillós", va apuntar.

Els festucs, afirma Estruch, han format part de la dieta mediterrània des de temps remots, encara que en els últims anys han anat guanyant protagonisme gràcies a la seva versatilitat i propietats nutricionals. Davant d'altres fruits secs que es consumeixen habitualment torrats o amb sal, l'investigador recomana prendre'ls crus i amb la closca, ja que això fomenta una ingesta més conscient i lenta. "No només estan més a prop de la seva forma natural, sinó que també solen venir amb la pell externa, que aporta beneficis addicionals", va explicar.

A nivell mental, els efectes del festuc són igualment prometedors. Encara que existeixen més estudis científics sobre les nous, Estruch destaca una investigació recent en població jove en la qual el consum diari de festucs va millorar significativament la concentració i el rendiment cognitiu. Però els seus beneficis no es limiten als estudiants: "En persones grans, que solen experimentar deteriorament cognitiu, també s'ha observat que els festucs poden ajudar a alentir aquest procés".

En qualsevol cas, l'investigador subratlla que aquests beneficis s'han d'entendre dins del marc d'una alimentació variada i equilibrada. "La clau està en el conjunt de la dieta, no en un sol aliment", va insistir. En aquest sentit, va recomanar integrar els festucs de forma natural, igual que el pa o l'oli d'oliva verge extra, i no com un afegit esporàdic.

Festucs, en qualsevol moment

Sobre el moment ideal per consumir-los, Estruch assenyala que es poden prendre com a snack a mig matí o a mitja tarda, però també com a part d'un àpat complet. "L'estómac és un bioreactor —va explicar—. El que importa no és només què menges, sinó com ho combines i en quin moment del dia ho fas".

A més del seu impacte en la salut mental i metabòlica, els festucs destaquen pel seu perfil gras saludable. "Durant anys, el consum de greix va estar demonitzat, però ara sabem que les greixos insaturats, com les de l'oli d'oliva, el peix i els fruits secs, són beneficioses", va recalcar. Els festucs aporten principalment greixos poliinsaturats, que ajuden a mantenir una bona salut cardiovascular.

El doctor Estruch també va aprofitar per llançar una advertència sobre les dietes massa restrictives, com les veganes estrictes. Encara que respecta la decisió de qui opta per aquests estils de vida, creu que "qualsevol dieta exclusiva redueix la qualitat nutricional", i aposta per una alimentació variada, que inclogui petites quantitats de tot tipus d'aliments, incloses carns i productes d'origen animal.

A l'hora de triar entre diferents fruits secs, Estruch recomana la varietat i el gaudi. "Les ametlles, les avellanes, les nous i els festucs tenen diferències, però l'important és que cadascú triï els que més li agradin", va dir. En el seu cas, reconeix tenir predilecció pels festucs, tant pel seu sabor com pel seu efecte saciant: "Prendre uns festucs abans de l'àpat ajuda a no menjar tant després".